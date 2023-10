Sara Uribe tomó drástica medida con mujer que critica su cuerpo en redes

Sara Uribe es una de las modelos y figuras de redes sociales más reconocidas en Colombia. Su reconocimiento surgió en 2012, cuando participó y ganó el popular programa Protagonistas de nuestra tele.

Tras llevarse el premio mayor de este reality show, hizo carrera en el canal RCN y se convirtió en presentadora de Estilo RCN, por lo cual fue nominada a los Premios TVyNovelas. Luego hizo parte de El Lavadero y En exclusiva, pero en 2017 comenzó una nueva etapa en La Kalle, emisora para la cual trabajó durante un par de años. Su más reciente aparición fue en La Isla de los Famosos.

Sara Uribe explotó contra mujer en redes sociales

Los 12 años que lleva la antioqueña bajo la lupa del público colombiano han hecho que, además de conseguir millones de seguidores, gane una gran cantidad de críticos y detractores que utilizan las redes sociales para dejarle comentarios de mal gusto.

Aunque la mujer de 32 años suele omitir las ofensas que hacen algunos en su contra, recientemente explotó contra una persona que lleva mucho tiempo enviándole mensajes desagradables, en los cuales suele criticar su cuerpo.

“Se está dejando engordar mucho” y “se le están deformando los labios”, fueron los más recientes recados que Sara Uribe recibió de Vanessa Ángel, nombre de la usuaria, a quien expuso en sus historias de Instagram.

“Vanessa desea que la sigan. Por favor enséñenle a dar amor y a escribir cosas lindas. Quizás hoy estoy fuerte, pero hay mujeres que no tienen la mente como yo. Y otra cosa, del cuerpo ajeno no se opina, si no tiene nada bueno que escribir, trágueselo y métaselo por el j*p*”, fue la contundente respuesta que la paisa dejó a su detractora.

Sara Uribe ya había estallado contra otra joven que la criticaba

“Como les parece que acabo de subir un video, yo estaba con mi cepillo, el cual tiene mis pelos, que son míos y que es problema mío, y una señora a esta hora se levanta a decirme: limpie ese cepillo, yo no entiendo la mánager suya cómo hace y cómo la deja salir así”, escribió la modelo en marzo de 2023, contándole a sus seguidores sobre el mensaje de la mujer.

Finalmente, la presentadora medellinense no pudo contener su molestia y decidió responderle de manera contundente a la seguidora, recordándole que aunque sea una figura pública, merece respeto.

“Si hoy usted se levantó a molestar o hacerle el mal a otros, lo mejor es que se acueste, porque ni por aquí ni por allá, le vamos a dar cabida (…) No se meta en mi vida. Se fue de bloqueo, porque no voy a permitir que usted se me tire la semana”, concluyó Sara Uribe.