Sara Uribe sorprendió: “he decidido darle la custodia de mi hijo a su padre”

La relación de Sara Uribe y el exfutbolista Fredy Guarín fue una de las más comentadas de la farándula nacional. Cuando iniciaron su romance, el exjugador de Millonarios estaba casado con Andreina Fiallo, la madre de sus hijos mayores, Daniel y Danna, razón por la que se convirtió en un escándalo nacional.

Te puede interesar: Sara Uribe reveló quién la dejó en bancarrota: “entré en depresión y me medicaron”

La modelo y presentadora Sara Uribe, reveló que, aparentemente, su viaje a China con Freddy Guarín fue un error. Fotografía por: Instagram

Luego de eso, Uribe dejó todo en Colombia: su carrera como modelo, la televisión y su familia, por irse con el deportista para China, país donde residía él por compromisos profesionales. Estando allí, la pareja quedó en embarazo y el 23 de enero del 2019, le dieron la bienvenida a su hijo Jacobo.

Aunque duraron unos meses más juntos, luego sorprendieron con su ruptura, pero no revelaron los motivos. Lo que se supo, porque luego la misma antioqueña contó, fue que ella cayó en una profunda depresión.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con el hijo de Sara Uribe?

En las últimas horas, la expresentadora de Lo sé todo, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales haciendo una profunda reflexión sobre la crianza de los hijos.

Allí, afirmó (en sentido figurado), que le entregaría la custodia de su hijo a su expareja sentimental, debido a las múltiples ocupaciones que tiene actualmente.

“He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que él lo cuide. Pensándolo bien, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos de mi vida que yo dejé a un lado. Como todos saben yo dejé la televisión, dejé el modelaje, me engordé, perdí mi libertad y bueno, yo quería contarles esto porque llegó una oportunidad muy bonita a mi vida y me les enamoré”, dice inicialmente.

Enseguida, explicó que procuraría visitarlo cada vez que pudiera, pero que, de todas maneras, le enviaría la cuota mensual que le tocaría, siempre y cuando tuviera un trabajo estable.

“Yo iré a verlo cada vez que pueda. Cada fin de semana yo estaré ahí, eso sí, si yo no tengo planes, porque si yo tengo planes, le voy a decir a su papá que surgió algo super importante que si me lo va a cuidar unos diítas más. Van a pasar meses que yo no lo voy a ver porque voy a tener muchas ocupaciones. Como voy a estar trabajando todo el tiempo, le voy a mandar su cuota mensual, eso sí, si yo tengo trabajo”, agregó.

Sara Uribe no le dará su hijo a Fredy Guarín

Muchos internautas no vieron el video completo, por lo que, apenas escucharon eso, comenzaron a criticar a la modelo, tildándola de ‘mala madre’. No obstante, todo se trató de una reflexión que quiso hablar para homenajear el papel de las madres en la vida de los hijos.

“Si lo hace una mujer es superraro, pero si lo hace un hombre es tan normal. Bravo mujeres, si hemos podido con esto, podemos con todo. Podemos con nuestros hijos y con más, y ahí sí, no seremos las malas madres. Aquí nos vamos a convertir en las triple poderosas porque nosotras podemos con absolutamente todo”, dijo.

Vea también: Fredy Guarín publicó foto con Pauleth Pastrana y luego la borró, ¿reconciliación?

Por supuesto, los internautas no dudaron en dejar sus opiniones. “Un mensaje muy real, duélale al que le duela”, “este mensaje es también para las comisarías de familia, que siempre favorecen al “pobre padre” pasan años y años y... nada”, “excelente reflexión para quienes no tienen idea de lo que es ser madre y llevar todo a cuestas”, “totalmente, nos han metido en la cabeza que los hijos son solamente de la mamá cómo si uno los hiciera solas. Despierta mundo que los hijos son de dos”.