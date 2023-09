Sara Uribe se borró 2 tatuajes, ¿quiere olvidar el pasado?: “ya no me identifico”

A través de sus redes sociales, Sara Uribe habló de las razones que la llevaron a eliminar dos de sus tatuajes. Aunque reconoció que hace un tiempo ambos le gustaban, ya no se siente identificada con ninguno. Se trata de la cara de un león, que lucía en uno de sus dedos y de la frase ‘Guerrera de Dios’ que lucía en un antebrazo.

La actriz mencionó que lleva cuatro sesiones de eliminación y que el proceso ha mostrado algunos avances. En las imágenes, sin embargo, todavía se ven algunos rastros de tinta. En el video que publicó, compartió con sus fanáticos en momento en que le inyectan anestesia local y luego, con un láser, iban eliminando partes de los trazos que tenía en su piel.

“Me quité dos de mis tatuajes que antes me encantaban pero que ya no me siento bien con ellos (...) ¿ustedes han sentido que de repente algo que les gustaba ya no les gusta tanto? Pues a mí me pasó, por eso me quité dos tatuajes que tenía. El primero, el del brazo, que dice guerrera de Dios, me lo quise quitar porque ya no me identifico con eso, no quiero ser más una guerrera, o sea, ya no más”, dijo entre risas.

“El del dedo porque pues ya no quería tenerlo, simplemente, ya pasó su momento”, añadió. Aunque está en proceso de ‘borrar’ estos dos tatuajes, Sara tiene más en el resto de su cuerpo: en un hombro, en una de sus clavículas, en una muñeca y varios, de menor dimensión, en sus brazos.

Karol G se borra el tatuaje que tenía de Anuel AA: así se ve su mano ahora

Finalmente, luego de varios rumores, Karol G dejó ver el avance del proceso estético que está adelantando en su cuerpo para deshacerse del tatuaje que en el 2018, se hizo en honor a su entonces pareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Fue a través de un conjunto de dos fotografías que la paisa les mostró a sus seguidores que la palabra Emmanuel ya no está en el pulgar de su mano derecha. En su lugar, se ve una cicatriz de una coloratura más oscura.

Los fanáticos de ‘La Bichota’ han manifestado su alegría ante la decisión de la cantante, pues, tras la ruptura de la intérprete de Oki Doki con Anuel, el músico se dedicó durante varios meses, a enviarle mensajes que, para seguidores de la cantante originaria de Medellín, eran tóxicos.