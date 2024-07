Sara Uribe reveló quién la ayudó a no caer al abismo: “Yo sé que fuiste tú”

Sara Uribe, modelo, presentadora y empresaria acostumbra a compartir ciertos aspectos de su vida con sus 7 millones de seguidores en Instagram. La paisa, de 33 años, quien fue pareja del futbolista Fredy Guarín, entrega en esta red social, sus tips de maquillaje y cuidado, así como los oufit para diferentes ocasiones, momentos importantes de sus viajes y tiernas imágenes con su hijo Jacobo, de 5 años, pero la también empresaria se ha destacado por sus mensajes de empoderamiento femenino, frases motivadoras y las pautas de vida con que se rige.

Sara Uribe se ha caracterizado por ser directa y franca con sus seguidores. La paisa se ha referido a momentos agradables y tristes de su vida. Fotografía por: Instagram

Sara Uribe publicó conmovedor mensaje de fe

Precisamente, en un reciente mensaje, en A solas con Sara, la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele se refirió, con absoluta franqueza, a momentos difíciles de su existencia y la manera en que logró salir victoriosa. En este video, Uribe habló sobre Dios, y con fe, agradeció Su Presencia. “Estoy viva gracias a ti, cuando mis fuerzas se agotaban, cuando de rodillas caía, sin poder levantarme, yo sé que fuiste tú quien me cargó, quien me salvó con sus manos, yo sé que fuiste tú, porque mi vida solo te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más, porque nadie más tiene el poder sobre mi vida”.

Sara Uribe mencionó también sobre los cambios que ha experimentado y lo feliz que se siente con las decisiones tomadas, que redundan en su plenitud. “Yo sé que mi vida tiene un propósito y lo estamos cumpliendo, juntos, Porque de rodillas, allí, yo te pedía todo lo que me está pasando el día de hoy y yo sé que hoy todo es tu gracia, Me has convertido en una nueva mujer, me has convertido en muchas cosas positivas, he aprendido a decir no y alejarme de lo que no me conviene”.

La presentadora de La Kalle, Lo sé Todo y Estilo RCN, expresó su deseo para su futuro: “que seas por siempre mi luz, mis fuerzas y que seas tú quien me lleva a donde quiera que vaya”. En la última parte de su mensaje dejó para sus fans un deseo inspirado en su experiencia personal. “Deja que te pula, dale tiempo al tiempo, Déjate transformar ÉL sabe muy bien lo que hace, cree en Él, pero hombre, pon de tu parte…Cuando pierdas las fuerzas camina confiando siempre en ÉL. Confía en tu proceso, yo estoy confiando en el mío”.