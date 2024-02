Sara Uribe reveló problema de salud que tuvo tras el nacimiento de su hijo Jacobo

El 23 de enero pasado Sara Uribe, una de las personalidades más reconocidas de la televisión nacional, compartió con sus seguidores en redes sociales el festejo que hizo para celebrar el cumpleaños número 5 de su hijo, Jacobo. La actriz, que se hizo reconocida por participar y ganar de la segunda temporada de Protagonistas de novela del Canal RCN, estuvo compartiendo con familia y amigos.

Justamente, para el quinto aniversario del nacimiento de su primogénito, niño que nació de su amor con Freddy Guarín, la paisa habló de las consecuencias que quedaron en su cuerpo tras su embarazo. Según reveló, una de sus más recientes cirugía fue, precisamente, para corregir uno de los problemas que tuvo con su abdomen.

“Cuando tuve a mi hijo Jacobo me dijeron que era una diástasis que le estaba dando a mi cuerpo y se me separaron los músculos porque él era enorme y no cabía en mi abdomen. Se me deformó por completo el cuerpo, como a todas las mamás nos puede pasar. Unas quedan regias espectaculares, pero otras no quedamos como estamos acostumbradas a vernos”, comentó en sus redes sociales.

“Me realicé una cirugía para complementar esto que estaba sucediendo y se encontraron con que tenía una hernia umbilical. A muchas también nos pasa, tranquilas. Se me deformó el ombligo y el abdomen, ya no tenía los cuadritos marcados, ni era la supermodelo de portadas (...) me hicieron una cirugía con la que quedé con una cicatriz de una mini abdominoplastia (...)aceptarme con una cicatriz más, pero con un gordito menos (...) yo me sentaba y me colgaba como otro abdomen”, añadió en el video en el que mostró imágenes de su procedimiento.

Sara Uribe aseguró que hubo mejoría en su salud mental

Justo por estos días, además de su proceso de cirugía, la nacida en Medellín habló de su proceso de salud mental, y de cómo ha tenido una notable mejoría. En una dinámica de preguntas y respuestas, confesó que no está tomando ningún medicamento para controlar sus síntomas y que su vida está pasando por un buen momento.

“Déjame decirte que no consumo ninguna droga psiquiátrica, ni ninguna otra droga. Superé mi depresión, puedo dormir tranquila, respiro perfectamente, no me duelen mis huesos, tengo mi corazón sano, mis ojos me brillan y estoy bien de salud”, señaló.