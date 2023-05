Sara Uribe reveló cuántas veces se ha enamorado: “tuve una tusa que casi me muero”

La última relación sentimental que Sara Uribe hizo pública fue con el padre de su hijo Jacobo, Fredy Guarín. En el 2018, la presentadora y el futbolista comenzaron una relación que fue objeto de críticas. Se fueron a vivir a China por compromisos laborales del deportista, y en enero del 2019 le dieron la bienvenida a su hijo. Vivieron un tiempo en Brasil, sin embargo, en el 2020 anunciaron su separación.

Desde el 2020, la paisa de 32 años no ha hablado mucho de su vida sentimental, pues las pocas veces que se han filtrado imágenes con alguna conquista, ella asegura que la prensa y sus seguidores se lo “espantan”. Hace unos días, la también empresaria se sinceró con sus 6.9 millones de seguidores en Instagram, abrió su corazón y recordó las cinco ‘tusas’ que le afectaron en su pasado sentimental. ¿Por quiénes fueron?

Fredy Guarín y Sara Uribe Fotografía por: archivo vea

¿Quiénes fueron los novios de Sara Uribe?

Además del futbolista, a Sara, recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, también se le conocieron otras dos relaciones estables y públicas, con Jhoan Álvarez su compañero y también ganador del reality de RCN; y con Daniel Calderón, cantante de vallenato y vocalista de Los Gigantes del Vallenato.

A través de un video, la presentadora recordó sus relaciones pasadas y no tuvo problema en revelar los nombres de cada conquista, además de mostrar algunas fotos con personajes reconocidos de la farándula. “Cómo les parece que yo me he enamorado en mi vida cinco veces, me ha rendido. Dos han sido un amor diferente, a unos los he amado más a que a otros y de una manera más comprometida, hablo de órganos, pero no por todos he tenido la misma tusa, por uno tuve una tusa que casi me muero, yo me le arrodillaba a ese hombre”, recordó. Primero, habló de un hombre con el que estuvo desde sus 15 años, de mejor estrato social que ella, pero quien la acompañó durante bastante tiempo a vender diferentes cosas para mantener a su familia. La belleza y los trabajos como mesera y modelo de Sara empezaron a abrumar al hombre, quien prefirió su tranquilidad.

“Mi segunda tusa fue cuando entré a un reality donde conocí a un hombre encantador, pero así como se acabó el reality se acabó el amor, nunca nos volvimos a hablar, ni me pidió el numero de teléfono; con el tiempo nos volvimos a encontrar pero nunca lo intentamos como pareja y quedamos como muy buenos amigos”, expresó al mostrar una foto con Jhoan Álvarez. Luego, habló sobre Calderón. “Mi tercera tusa fue con alguien con quien duré aproximadamente 5 años, pero fue una relación muy traumática porque al principio yo era la súper enamorada, yo era una niña a la que él no estaba acostumbrado, yo era mesera, luego me voy a un reality y cuando salgo nos dimos la oportunidad de estar juntos y esta relación me salvó la vida en ese momento, salí con mucho reconocimiento y él fue ese ángel terrenal que me protegió de muchas cosas, con el tiempo fue muy traumático porque yo creo que lloraba todos los días, duré dos años entusada, le rogaba que volviera conmigo, pero ya somos muy buenos amigos, lo quiero muchísimo y le deseo lo mejor”.

¿Qué dijo Sara Uribe de Fredy Guarín?

Finalmente, habló sobre Fredy Guarín y una última persona de quien no reveló la identidad. Sobre el futbolista de 36 años no dio muchos detalles más que se trataba del padre de su hijo. “La quinta tusa fue un amor bonito, inesperado que llegó a darme valor, el apoyo, y la presencia de un hombre en nuestras vidas. No duró mucho, duró lo que tenía que durar, lo lloré unas cuantas noches, lo extrañaba porque sentía que me hacía muy feliz y se fue y no fue tan tormentoso ni dolorosa, fue más de agradecimiento, fue bonito y siempre le desearé lo mejor del mundo”, finalizó sin revelar su identidad de su más reciente conquista.