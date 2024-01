Sara Uribe quiere hacerse un nuevo procedimiento estético. ¿De qué se trata?

Además de ser reconocida por su trabajo en la televisión, Sara Uribe se ha ganado un sólido espacio en las redes sociales por su belleza y carisma. La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele, en el 2012, se ha convertido en una importante figura, no solo de la pantalla chica nacional, sino también de la generación de contenido para internet.

La paisa suele compartir varios aspectos de su vida personal con las más de siete millones de personas que la siguen en redes. Hace días, en medio de una de las dinámicas que hizo de respuestas y preguntas con sus fanáticos, que habló de las cirugías estéticas que se ha practicado y del procedimiento que está considerando hacerse.

¿Qué opina Sara Uribe de las cirugías plásticas?

Todo comenzó cuando una de las internautas le pidió un consejo respecto a la decisión de realizarse, o no, una operación para mejorar su apariencia física.

“No soy quién para decirle a alguien que se haga una cirugía plástica. Mi opinión sobre ellas es: a mí me gustan, yo me las he hecho, no le veo nada de malo si esa cirugía te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. Y si tú te sientes bien, lo vas a proyectar. Piensa bien la decisión”, respondió la paisa.

¿Cuántas cirugías tiene Sara Uribe?

Otro de los internautas le preguntó acerca de sus operaciones. Sin tapujos, la celebridad, madre de Jacobo, quién está próximo a cumplir 5 años, contestó que tiene implantes en sus senos y que ha estado pensando en hacerse algo en la zona de su abdomen, pues, luego de su embarazo, esa parte de su cuerpo no quedó igual.

“Tengo implantes y he intentado quitarme un gordito que me salió después de que tuve a Jacobo en la parte superior del abdomen y ha sido imposible pues si quieren que les diga. Estoy viendo soluciones para poderme volver a sentir regia usando bikini”, contestó.

Además de hablar del tema de los procedimientos estéticos, la también modelo se tomó el tiempo de darle consejos a sus seguidores respecto a temas como el amor propio y las mejores formas para superar una decepción romántica.