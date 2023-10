Sara Uribe joven: así se veía cuando era adolescente antes de ser famosa

Sara Uribe es una de las figuras más reconocidas de la farándula nacional. Luego de triunfar en la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, la nacida en Medellín se ganó un importante espacio en el referente de los colombianos, así como un importante sitio en el mundo de las redes sociales, donde suele compartir varios aspectos de su vida personal, entre ellos, varias fotografías de su adolescencia.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Uribe respondió a la solicitud de un seguidor que le pidió que le dejara ver a sus fanáticos imágenes de cuando era mucho más joven. “Una foto, Sarita, en tu adolescencia”, le escribió. Sara, sin dudarlo, no compartió solo una foto, sino que hizo un collage con cuatro imágenes.

En las imágenes, donde luce un tono dorado en su cabello, aparece acompañada por un hombre cuya identidad se desconoce. Las imágenes causaron impacto porque, según seguidores, Sara se ve como si el tiempo no pasara.

Sara Uribe dijo que de joven ‘era fea’

La creadora de contenido mencionó que su evolución física no ha tenido nada que ver con ninguna intervención quirúrgica, de hecho, contó que solamente se ha operado los senos porque se parecía a su papá, pues era plana ‘por delante y por detrás’.

“He pasado por dos etapas: cuando tuve a Jacobo, inmediatamente bajé de peso impresionante y quedé parada en las ganas de vivir y ahora estoy más trocita, saludable y feliz. En realidad, no hice nada, el cambio hormonal, el cambio en el sueño, la depre. Muchas cosas”, comentó sobre el cambio que tuvo su cuerpo antes y después del embarazo de su único hijo.

En una entrevista para La W Radio, aseguró que no se consideraba agraciada. “Yo no era bonita. Era una langaruta tan fea. Yo recuerdo mucho que la única que me veía bonita era mi mamá (...) Yo tenía los dientes muy torcidos y lloraba porque algún día quería arreglármelos. Y claro, yo bien dientona, con esos dientes bien grandes, y veía esos programas de televisión donde cambiaban la apariencia física”, relató.