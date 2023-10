Sara Uribe habló sobre su relación con Daniel Calderón, ¿terminaron bien o mal?

Aunque la relación de casi cinco años entre Sara Uribe y Daniel Calderón terminó en el 2016, el romance de la presentadora y el cantante se convirtió en uno de los más sonados de la farándula nacional. Hoy, tras varios años del final del romance, y después de que cada uno siguiera su vida, sus seguidores siguen recordando su noviazgo.

Así lo demostró Sara Uribe en sus redes sociales, luego de la pregunta de sus seguidores de Instagram. La modelo antioqueña decidió contestar el interrogante “¿Qué relación tuviste con Daniel Calderón?” con una fotografía de ambos y una pequeña explicación de lo que ocurrió.

“Una relación linda de casi cinco años sana, y también grabamos un video muy lindo. Lo recuerdo con mucho cariño y admiración”, redactó la empresaria. Esta no es la primera vez que Uribe se refiere a su expareja, pues en mayo de este año habló de lo difícil que fue terminar con él y de lo importante que se había convertido en su vida.

“Mi tercera tusa fue con alguien con quien duré aproximadamente 5 años, pero fue una relación muy traumática porque al principio yo era la súper enamorada, yo era una niña a la que él no estaba acostumbrado, yo era mesera, luego me voy a un reality y cuando salgo nos dimos la oportunidad de estar juntos y esta relación me salvó la vida en ese momento, salí con mucho reconocimiento y él fue ese ángel terrenal que me protegió de muchas cosas, con el tiempo fue muy traumático porque yo creo que lloraba todos los días, duré dos años entusada, le rogaba que volviera conmigo, pero ya somos muy buenos amigos, lo quiero muchísimo y le deseo lo mejor”, dijo en su momento.

¿Cómo fue la relación de Sara Uribe y Daniel Calderón?

Tal y como lo contó Daniel en una entrevista con Se dice de mí, programa del Canal Caracol, conoció a la presentadora en un aeropuerto en Ecuador. Los rumores de una relación entre ambos comenzaron en el 2012. Los años pasaron y la relación tuvo varios altibajos, de hecho, terminaron en varias ocasiones. Terminaron en e 2014, sin embargo, se reconciliaron, pero volvieron a terminar dos los después.

Hacia el 2017, Sara Uribe comenzó una relación con el deportista Freddy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Aunque la relación con él también terminó, mantienen contacto por el bienestar del menor. Por el otro lado, Daniel se enamoró nuevamente y comenzó una relación con la presentadora Anita Beleño. Oficializaron su romance en el 2018 y confirmaron que estaban esperando a su primer hijo. En 2021, Daniel y Anita terminaron su relación, pero continuaron teniendo un lazo por su hijo Agustín.