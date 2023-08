Sara Uribe defendió a Yeison Jiménez en polémica por “machismo” ¿Qué dijo?

El cantante Yeison Jiménez ha estado en el centro de la polémica por estos días, gracias a la respuesta que dio en una entrevista con a Eva Rey, periodista española y expresentadora del canal RCN, quien le solicitó escoger entre las parejas de Jessi Uribe y Pipe Bueno.

“Paola Jara es mi colega, porque es cantante, pero es que Luisa Fernanda W es una mujer muy inteligente ¡Es un león! Es un hombre vestido de mujer”, afirmó el antiguo jurado de Yo me llamo.

Las palabras de Yeison Jiménez no sentaron nada bien en Eva Rey, quien afirmó que este comentario es reflejo de un comportamiento “machista”. Lo mismo hicieron cientos de internautas en redes sociales.

La entrevista se publicó hace tres meses, pero el fragmento de la respuesta se volvió viral hace pocos días. Tanto que la propia Luisa Fernanda habló al respecto Fotografía por: Capturas de pantalla YouTube

El artista caldense intentó defenderse al argumentar que su respuesta es porque Luisa Fernanda W “pudo dominar a Pipe Bueno”, pero esto también generó críticas en su contra.

“Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe. Él me ha contado muchas cosas y me dice: ‘No, papi, con ella he perdido en tal y tal cosa’”, fue la idea con la que Yeison Jiménez concluyó el tema, no sin que Eva Rey agregara una frase por la que también fue cuestionada: “Entonces ahí Pipe es la mujer”.

@cofradiacambio “Lo que pasa es que ella piensa”. Es el machismo que anda rondando dentro de todos nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos. Tarea diaria: erradicar esos momentos de cotidianidad en donde expresamos cosas como: “es tan inteligente que parece un hombre vestido de mujer”. #Colombiana #Paisa #KarolG #Colombia #CofradiaParaElCambio ♬ sonido original - cofradiacambio

Sara Uribe defendió a Yeison Jiménez

La ganadora de Protagonistas de nuestra tele (2012) fue una de las tantas personas que hizo parte de la conversación en redes sociales sobre esta polémica. Sin embargo, contrario a lo que algunas de sus seguidoras esperaban, no se fue en contra del músico de 32 años.

Por el contrario, la también modelo y expareja de Fredy Guarín salió en defensa del intérprete, al que quiso entrevistar en el programa La Plenaria para hablar de la controversia, aunque este no aceptó. Además, dijo que el comentario de Eva Rey fue “feminista”.

“Por razones obvias Yeison Jiménez no quiso salir. Resulta que hay una ola muy fuerte de comentarios porque opinó sobre la esposa de un colega y le dijeron que era muy machista. Ahora yo quiero preguntar si el comentario que hizo la persona mientras estaba entrevistando, ¿no fue un poco feminista?”, preguntó la antigua locutora de La Kalle.

Por último, Sara Uribe hizo una reflexión sobre el valor que, según ella, deberían darle las mujeres a los hombres y que se ha perdido con el pasar del tiempo:

“Nos estamos acostumbrando a que lo podemos hacer todo y luego nos preguntamos por qué no tenemos un apoyo. Qué bueno que las parejas nos ayuden a levantar a nuestros hijos, a bañarlos, a llevarlos al colegio, que seamos un equipo (...) ¿Por qué quitarles el valor a los hombres si valen oro? Qué rico que sean caballerosos, tiernos y buenos hijos. Nos pasamos la vida dañando personas buenas y a veces, cuando nos llega una muy buena, ya no estamos preparados para eso”.