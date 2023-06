¿Sara del ‘Desafío The Box’ vuelve por lesión de Kate en Beta?: “una maldición”

Anoche se vivió un nuevo capítulo de mucha adrenalina y emoción en el Desafío The Box. Los participantes iniciaron un nuevo ciclo y se preparan para una próxima fusión.

Kate se lesionó en el ‘Desafío The Box’

Recientemente, Beta, Gamma y Alpha se enfrentaron a un nuevo ‘Desafío de sentencia y hambre’. Los tres equipos luchaban por tener comida durante todo el ciclo y, además, para que no llegara un chaleco de sentencia a algún integrante hombre del equipo.

Los ganadores fueron los de Alpha y el segundo lugar fue para Gamma. A mitad de la prueba, Kate sufrió una lesión al bajar un obstáculo por lo que el equipo azul no pudo terminar la prueba.

¿Vuelve Sara Velásquez al ‘Desafío The Box’?

Aunque no se conoce la gravedad de la lesión de Kate, los mismos integrantes de Beta ya comenzaron a hablar de un posible regreso de Sara al equipo. “Vuelve Sarita, yo me voy”, dijo Kate, a lo que Ricky, el capitán agregó: “eso dijimos, vuelve Sara. ¿Qué es esa maldición?”.

Los internautas también ya comenzaron a dejar sus opiniones al respecto. “Si Sara no quiere volver no vuelve, y la que regresa sería Gema”, “ay no, qué ladilla Sara de nuevo”, “ya debe estar Sara llorando porque va a volver”, “tal vez vuelva Sara más fuerte”, “Sara y Kate son iguales en el rendimiento, no aportan en nada”, “Sara es muy linda, buena persona no habla de nadie, pero seamos sinceros este reality no es de ella”, “¿Ahora Beta a quién le va a echar la culpa? Porque cuando perdían y tampoco estaba Sara compitiendo le echaban el agua sucia a ella por todo”, son algunos de los comentarios que se leen.

¿Para quién fue el chaleco de sentencia?

Al ganar la prueba, Alpha debía escoger un integrante de Beta o de Gamma, para enviarle el chaleco. En este ciclo, el turno es para los hombres. Finalmente, decidieron que se lo entregaría a Escudero, de la casa azul.

Rapelo fue el emisario. “Papi, admiración para ustedes, sin ciclo de comida… Sé que puedes y que tienes todo el potencial. Los quiero, chao, se cuidan”, dijo el participante de la casa morada. Escudero dijo después: “no se sabe qué vaya a pasar en esta ocasión, ya el juego se apretó, cualquiera puede salir. Me sorprende lo que me dijo él, dizque me admiraba, pues lo sentí real”.