¿Sara Corrales y Juan Pablo Gil son novios? Esto le dijo a Carmen Villalobos

Sara Corrales es una de las actrices más talentosas del país. Su paso por producciones como Merlina, mujer divina, Vecinos, En los tacones de Eva, Aquí no hay quien viva, El secretario, El señor de los cielos, Mujeres asesinas, entre otras, le han permitido ganar fama y reconocimiento.

Lleva 10 años radicada en México, donde también ha triunfado en el mundo de la televisión, no solo como actriz, sino también como presentadora y participante de realitys como Top Chef VIP, donde fue eliminada en los últimos días.

¿Sara Corrales tiene nuevo novio?

Sara Corrales y Juan Pablo Gil fueron los más recientes eliminados del reality culinario de Telemundo. Primero salió el actor mexicano y la antioqueña se vio muy afectada. Posteriormente ella fue eliminada, convirtiéndose en la décima persona en abandonar la cocina. “No hay motivos para estar triste, no hay motivos para salir renegando de aquí, o sea solo hay motivos de agradecimiento. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes [refiriéndose a sus compañeros], a los chefs, a quien les aprendí infinidad de cosas. Me voy siendo una mujer mucho más centrada, mucho más madura. Gracias a todos. Los quiero muchísimo” , dijo.

Tras su salida, Sara tuvo una charla con su compatriota Carmen Villalobos, presentadora del programa, con quien habló de su paso por la competencia que le dejó grandes enseñanzas. Además, habló de su relación con Juan Pablo Gil, de quien se rumora, es su nueva pareja sentimental.

De acuerdo con lo que dijo, entre los dos hubo una química especial pues fue él fue la persona que más la apoyó en momentos de dificultad. “Juan Pablo fue un apoyo impresionante para mí en todo momento. Juan Pablo fue la persona que hizo que mi historia en Top Chef cambiara. Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘a ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, afirmó muy conmovida.

Aunque no confirmó directamente si eran pareja, sí dijo que de esa manera había comenzado su historia de amor. “Yo por eso me fijé casi que en él ¡Así empezó nuestra historia! (...) Empezó como agradecimiento y se convirtió en amor”.

¿Sara Corrales fue novia de Gabriel Soto?

Hace unos meses se rumoró que la actriz antioqueña estaba saliendo con el mexicano Gabriel Soto y que, supuestamente, él había terminado su relación con Irina Baeva por ella.

En una entrevista con la prensa mexicana, Sara despejó las dudas: “éramos grandes compañeros, grandes amigos. Había una relación muy bonita de trabajo. Es muy fácil malinterpretar las cosas. Fue muy caballeroso, muy detallista, eso sí, pero no había ninguna relación. Sí me dio flores, era muy especial. Yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida. Nunca salimos a ningún lado. Hubo muchos besos… de los personajes. Hablamos un par de veces, salieron cosas”.