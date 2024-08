Santi reaccionó a la fuerte crítica de Natalia por beso que se dieron en el ‘Desafío’

Santiago Ríos, conocido como Santi tras su participación en el Desafío XX, fue eliminado hace pocos días del programa de Caracol Televisión. Sin embargo, en horas recientes reapareció en las redes sociales del canal con una inesperada reacción a las críticas que Natalia Rincón, su antigua compañera, hizo al beso que se dieron en los primeros episodios.

No te pierdas: Sebastián Vega habló del actor al que no le interesa tener en su “llavero” de amigos

¿Qué dijo Natalia sobre su beso con Santi en el ‘Desafío’?

En una charla con Kevyn, la cual fue emitida en uno de los capítulos del reality show, la joven bogotana recordó el día en que besó a su excompañero y se llevó una mala impresión por su desempeño.

“Un beso se da por lo menos cogiéndolo a uno de la cintura, con propiedad, como un macho. Esta cama besa mejor que él, me gustan otro tipo de cosas en un hombre”, dijo Natalia en aquella ocasión.

Puedes leer también: El cariñoso mensaje de Jessica Cediel a Westcol que sorprendió en redes

“Para los gustos los colores y bueno, si quizás Nati no sintió que de pronto yo la tenía que coger así como un macho es porque simplemente yo iba concentrado en la competencia, no en quizás tener amoríos o cosas por el estilo (...) igual era un juego de un pico botella y ya, pero no, habrá a quienes les puede gustar un beso mío o a quienes no e igual es respetable”, concluyó Santi Ríos por medio de un video que compartió Caracol Televisión en su cuenta de Instagram

Además, el paisa también opinó sobre su beso con Glock y lo comparó con el de Natalia: “Con las dos me sentí bien, sino que en el beso con Glock ya habíamos tomado un poco de alcohol y lógicamente ya con bebidas en la cabeza uno de pronto es más pasional o carnal y fue algo chévere, igual los dos estábamos en las mismas circunstancias y se disfrutó en su momento”.

¿Cómo murió el hermano de Santi Ríos, del ‘Desafío’?

De acuerdo con el relato que el concursante compartió en el capítulo 80 con sus compañeros de Omega, Ricardo Ríos falleció por culpa de una bacteria en la sangre y sus últimos minutos de vida los pasó acompañado de María Nelly, quien “le cerró los ojitos”.

De igual manera, Santi Ríos contó que, días antes de la partida de su hermano, habló con él sobre la posibilidad de participar en el Desafío y Ricky, como le decía de cariño, lo alentó a inscribirse. Por esta razón, estar cerca de ganar el programa lo llena de alegría, nostalgia y otras emociones.