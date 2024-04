Sandra Muñoz ya sabe “si su marido tiene moza”. Esto dijo la exintegrante de LCDLF

Noche tras noche, los participantes de La casa de los famosos dan mucho de qué hablar en medios de comunicación y redes sociales. Es evidente que, después de 60 días encerrados, la convivencia entre los participantes ha sido complicada, causando fuertes peleas entre varios de ellos hasta el punto de gritarse palabras ofensivas.

Reencuentro de exparticipantes de ‘La casa de los famosos’

El pasado miércoles en la noche, varios de los concursantes que han salido del reality se reencontraron en un restaurante para recordar los momentos que vivieron dentro de la casa. Entre ellos estuvieron: Nataly Umaña, Johana Velandia, Isabella Sierra, Sebastián Gutiérrez y Sandra Muñoz.

A través de sus redes sociales, los famosos compartieron varias imágenes de su salida a cenar, recordando el ‘team papilla’, como se hacían llamar dentro de la casa. “Esto es un reencuentro para todos los fans del team papilla, dándole la bienvenida a Sandra a la nueva realidad, ya nosotros teníamos unos días de haber salido”, dijo la exesposa de Alejandro Estrada.

¿El exesposo de Sandra Muñoz tenía ‘moza’?

Durante ese reencuentro, los exparticipantes aprovecharon para contarse varias cosas sobre lo que ocurrió adentro y, por supuesto, de lo que se encontraron afuera cuando salieron nuevamente a la realidad.

Recordemos que, en una oportunidad en una actividad de improvisación, Karen Sevillano le creó una canción a Sandra Muñoz, quien tenía dudas sobre si su pareja de ese momento tenía otra persona o no.

Debido a eso, Nataly aprovechó para preguntarle de manera directa: “todos queremos saber Sandra, ¿tu marido tenía moza?”, a lo que ella le respondió: “yo qué voy a saber si tiene o no tiene, yo me imagino que sí”.

En otro momento, Isa Sierra también le preguntó: “¿Sandra ya sabe si el marido tenía moza?”. Entre risas, la modelo respondió: “les cuento que ese tema empezó con una mamadera de gallo de Karen, quien me preguntó ‘¿y tu ex qué?’ y yo le respondí ‘no sé, por allá con la moza, yo qué voy a saber, pero no es que yo estuviera preguntando porque y me imagino que él no tiene moza, sino remoza, novia, es un hombre soltero y debe estar en la casa goza y goza, pero yo también la pasé bien, estábamos solteros los dos, él puede hacer lo que quiere”.

Sandra Muñoz habló de su expareja

Luego del reencuentro, Sandra publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores, y se volvió a referir al mismo tema. “Estoy muerta de risa con los temas que han sacado de ‘Sandra quiere saber’. Muchas personas me preguntan: ‘¿y qué, sí hubo moza?’, pues les cuento, eso fue un comentario que se lo hice a Karen mamando gallo como muchos, fue un comentario suelto porque yo les quiero recordar que a la más mínima sospecha de que hay por ahí alguien o que están metiendo cachitos, termino la relación. Nunca hubo moza, no hay moza, estoy soltera, no tengo a nadie, no ha existido moza, muchas podrán llenarse la boca diciendo que fueron mozas de mi pareja, pero definitivamente les confirmo que no y nada, a seguir disfrutando”.

