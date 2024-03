Sandra Muñoz negó cirugías estéticas, pero no convenció: “no creo que sea natural”

La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios, pues la convivencia ya hizo de las suyas. Peleas, romances, fiestas, llantos y mucho más, es lo que viven diariamente los participantes en el reality de RCN.

La casa de los famosos Fotografía por: Cromos captura de pantalla

Uno de los temas más comentados hasta el momento ha sido la relación de Nataly Umaña y Melfi. No obstante, otros participantes también han tenido ciertos acercamientos sospechosos que han generado curiosidad en los televidentes, por ejemplo, Diana Ángel y Culotauro y Sandra Muñoz y Juan David Zapata.

¿Cuántas cirugías tiene Sandra Muñoz?

Esta semana, algunos de los participantes de La casa de los famosos se reunieron para hablar de sus vidas privadas. Las mujeres estaban hablando de las cirugías estéticas, pero la respuesta de Sandra Muñoz dividió opiniones.

Sandra Muñoz se ha destacado, entre otras cosas, por sus atributos físicos. La modelo de 42 años deslumbra con su belleza en redes sociales y dentro del reality de convivencia.

“¿Tú te has operado?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “los senos y también la lipo”.

Luego, le preguntaron: “¿y la cara? No tienes bichectomía ni nada de eso, lipopada?”, pero Sandra insistió: “nada en la cara”. Melfi le preguntó: “¿el cul* también es tuyo?”, a lo que ella asintió con la cabeza.

Algunos televidentes no le creyeron mucho sus palabras, pues aseguran que el rostro de la modelo sí ha tenido cambios. “Puro filtro y odiosa hasta que ya no más”, “debe ser muy duro estar super operada y no verse linda, estética y elegante”, “nadie le cree que no tiene más cirugías”, “está toda operada”, “obvio que la cara sí se la ha operado”, “está toda hecha”, “es cero natural”.

Así se veía Sandra Muñoz antes de sus cirugías estéticas

Esta semana, el hijo de Sandra Muñoz publicó unas fotografías donde mostró cómo lucía su mamá hace varios años. “Soy la persona que soy gracias a ustedes, sueño con la grandeza por ustedes, Trabajo horas extras por ustedes, Mi vida no sería nada sin ustedes… Feliz día amores de mi vida”, señaló.