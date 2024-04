Sandra Muñoz, fuera de ‘LCDLF’, se despachó contra una excompañera: “Torcida”

Sandra Muñoz abandonó La casa de los famosos el pasado 7 de abril, pero sigue siendo tema de conversación entre los televidentes del programa, entre otras cosas, gracias a sus declaraciones en diferentes medios de comunicación.

En la emisora La Mega, por ejemplo, aprovechó la ocasión para despacharse en contra de una de sus antiguas compañeras, a quien tildó de “torcida”.

Sandra Muñoz fue eliminada el mismo día que Juan David Zapata, el hombre con quien sostuvo un corto romance en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: RCN Televisión

Sandra Muñoz opinó sobre compañera de ‘La casa de los famosos’

La modelo manizaleña aseguró que, aunque no pudo conocer del todo a los demás miembros del programa, el tiempo que estuvo allí fue suficiente para saber que hay una persona interesa que, según ella, “se arrima al árbol que más le dé sombra”.

Se trata de Ornella Sierra, influenciadora conocida como ‘La Barbie Costeña’, a la que Sandra Muñoz calificó como “torcida”:

“¡Yo sé que Ornella es re torcida! No sé si se vea así desde afuera, y les confieso que no he visto un capítulo, pero adentro yo veía cómo llevaba y traía todo el chisme (...) Yo ya sabía que era torcida conmigo y con los demás”, comentó la antigua integrante de La casa de los famosos.

“Entonces ahí es cuando se pregunta uno ¿qué prefiere ver la gente?, quieren a una mujer seria, como yo, que le dijo sus cosas en la cara al que le tocó, o prefieren a alguien así, como ella”, concluyó Sandra Muñoz, quien también señaló a Karen Sevillano de hablar a su espalda.

Sandra Muñoz negó haber tenido intimidad con Juan David Zapata

En esta misma emisora, los locutores aprovecharon para preguntarle a la caldense sobre un momento en el cual muchos pensaron que ella y ‘Juanda’ tuvieron relaciones en su habitación.

Sin embargo, según Muñoz, este tipo de encuentros nunca ocurrieron, entre otras razones, porque no le interesaba exponer su privacidad en televisión nacional.

“No sé de qué noche hablan porque no existe. Quiero que me muestren qué fue lo que hubo (...) Obvio, yo estoy grande y soltera, y puedo hacer lo que quiera, pero te digo que no pasó. Quiero ver cuál es la noche de la que tanto inventan ¡Será que uno no sabe que 55 cámaras lo están grabando todo el tiempo!”, añadió Sandra Muñoz, quien advirtió que se siente molesta por este tipo de rumores.