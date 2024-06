Sandra Muñoz contó por qué no volverá a hablar de LCDLF. ¿Peleó con sus compañeros?

La casa de los famosos llegó a su final el pasado 17 de junio y dejó como ganadora a Karen Sevillano, la creadora de contenido caleña quien, durante todo el reality, se caracterizó por su extrovertida forma de ser y por las constantes discusiones que protagonizó con varios de sus compañeros del Team Galáctico.

Te puede interesar: ¿Nanis Ochoa insultó a Karen Sevillano? Se filtró video que desató polémica

La casa de los famosos Fotografía por: Cromos Captura de pantalla

Tras la finalización del reality de convivencia de ViX y RCN, algunos de los participantes se han estado reuniendo para compartir y recordar sus experiencias dentro de la casa. De principio a fin, e incluso ahora que ya se acabó el programa, los dos bandos siguen siendo muy evidentes. Los integrantes de cada equipo se han reunido por separado, demostrando que, aunque ya no están en el concurso, sigue habiendo diferencias entre ellos.

¿Por qué Sandra Muñoz no se ha reencontrado con sus compañeros?

El ‘Team Papilla’ ha demostrado ser muy unido; sin embargo, Sandra Muñoz no ha estado presente en las reuniones. A través de sus redes sociales, la modelo explicó los motivos, luego de recibir muchas preguntas de sus seguidores.

“Primero, porque estaba cansada, porque estaba enferma; segundo, porque no me gusta la fiesta y porque ya se terminó el reality”, dijo inicialmente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, aclaró que no quiere seguir hablando, ni de sus compañeros, ni del programa y que, a diferencia de algunos exparticipantes, prefiere pasar la página.

“Ya se terminó el reality, yo ya no quiero más show… soy una señora ya hecha y derecha, con hijos, con negocios. No quiero ni pienso quedarme en (el tema) del team papilla, en el reality, en el programa. No, para mí eso ya se terminó”, dijo de manera contundente.

¿Sandra Muñoz peleó con sus compañeros del ‘Team Papilla’?

Teniendo en cuenta que su equipo tuvo fuertes discusiones con algunos Galácticos, Muñoz afirmó que ya no quiere saber nada más de eso, como lo siguen haciendo varios de sus compañeros.

Vea también: ¿Hubo trampa en la final ‘La casa de los famosos’? Esto se dice: “increíble”

“No vivo de redes, ni de la televisión, ni de estar diciendo a quiénes apoyo o a quienes no. Quiero a todos los muchachos, vivimos dos meses maravillosos, con unos tuve más afinidad que con otros. Entiendo todo el tema de la fama, pero Sandra ya quiere terminar con guerras, con comentarios. Para mí, ya terminó el reality. No necesito estar echando vainas, ni hablando de Karen para demostrarle el afecto que siento por ella desde el día uno”, dijo.