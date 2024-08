Sandra Guzmán relató cómo encontró a su ex siéndole infiel con empleada doméstica

Sandra Guzmán es reconocida por su roles en series y novelas como ‘Amar y vivir’,, ‘Retratos’, ‘Amor de mis amores’, ‘El Bronx’ y más recientemente como Mildred en ‘Enfermeras’.

La actriz que salió de Colombia en busca de un mejor futuro en España, luego de la pandemia, estuvo probando allí en su faceta como empresaria. Ahora está de regreso en Colombia donde retoma su carrera. La también hermana de Andrea Guzmán, Yadira en Pedro el escamoso, ha sido siempre muy abierta sobre su vida personal y procura mantener al tanto de ella a sus seguidores.

También puedes leer: Andrea Guzmán, Yadira en ‘pedro el escamoso’, reveló que descubrió que tenía cáncer en escena de la novela

Ya había revelado que de España regresó soltera y que ha vivido varias decepciones sentimentales, que lejos de conformarla, la alientan a esperar a es apersona que llegará y es el ideal para ella. Ahora reveló en Lo sé todo, un doloroso capítulo de su vida amorosa, pues descubrió a su ex traicionándola.

Sandra, quien también es prima de Amparo Grisales, estaba en una relación sentimental, pero omitió el nombre del caballero, y de repente, él le pidió un tiempo. Una semana después rompió con ella vía mensaje WhastApp. Ella fue al apartamento de él para que hablaran yen lugar de hallar respuestas encontró una traición.

Sandra Guzmán por ahora se encuentra soltera Fotografía por: Instagram de la actriz-Gabriel

Sandra Guzmán reaccionó ‘como una loca’ por infidelidad

“Hay un ventanal muy grande y a través del ventanal los vi. Desafortunadamente, los encontré, los vi, la luz permitió que me diera cuenta de la escena, de la situación muy comprometedora”, comenzó contando la actriz nacida en Bogotá. “Los veo bajar una escalera en ropa interior y recién bañaditos, es que eso habla demasiado”, siguió.

Cuando él le abrió la puerta, ella enfureció y abofeteó a su ex, quien en lugar de procurar una explicación, buscó proteger a la empleada. Admitió que reaccionó ‘como una loca’. No obstante no se arrepiente.

Sandra se marchó y el caballero nunca la buscó, ella si volvió a intentar una explicación, pero él le dio a entender que lo de ellos había terminado hacía mucho.

Sandra confesó que ella supo desde que conoció al personaje que no sería alguien edificante para su vida, pero ella insistió, por eso asumió su responsabilidad por apostarle a alguien que en realidad, no valía la pena. “Desde que yo conocí a esa persona, supe que no era el perfil con el que yo me iba a sentir cómoda. Era una persona que tenía otros planes en su vida, tenía otras ideas del vínculo en su cabeza, así que, desafortunadamente, lo encontré con otra persona”, relató Guzmán.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento