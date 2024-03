‘Samo’, de ‘La Voz Kids’, reveló detalles de su vida amorosa: ¿Está enamorado?

En la noche del pasado 9 de enero comenzó a transmitirse, a través del canal Caracol, la nueva temporada de La Voz Kids, concurso de talentos en que participan cientos de niños de todo el país.. Luego de varias semanas de audiciones a ciegas, y de batallas musicales, el grupo de entrenadores, que este año está conformado por Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek, compiten para quedarse con el primer puesto.

Los mentores, sin embargo no estuvieron solos durante el proceso de eliminación de algunos de los jóvenes cantantes, de hecho, para realizar la curaduría de voces, contaron con el apoyo de otros colegas que aportaron su experiencia para escoger a los mejores candidatos para quedarse con el trofeo y el premio mayor.

Mientra que la jurado caleña tuvo la compañía de su colega, el también cantante, Mike Bahía; el jurado mexicano tuvo como consejera a Catalina García, vocalista de la agrupación Monsieur Periné. Andrés Cepeda, por su parte, tomó la asesoría de Samo, artista recordado por su participación de la agrupación mexicana Camila.

¿Samo, de ‘Camila’ y ‘La Voz Kids’, tiene novio?

Aunque todos los asesores emocionaron con su presencia en el diamante de La Voz Kids, generó particular curiosidad Samo, pues varios internautas tardaron en darse cuenta de la identidad del mexicano. Gracias a esa curiosidad, muchos televidentes del formato decidieron investigar más acerca de su carrera y su vida personal.

Uno de los cuestionamientos más populares acerca de la privacidad de Samo tiene que ver con si tiene pareja o no. Justamente, en una reciente entrevista, realizada en enero para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, el intérprete de Mientes confesó que lleva soltero varios años.

“Aprendí a quererme, a abrazarme, a vivir. Llevo cuatro años soltero y estoy feliz. No sé si el día de mañana llegue alguien que me mueva (...) La verdad es que es difícil describir, pero empezaría desde un ser humano feliz, consciente, maduro, independiente. No sé, entre más años pasan, más grande es la lista. Prefiero que el universo me mande a esa persona maravillosa porque me siento preparado y con mi carrera también”, mencionó acerca de sus relaciones y del tipo de persona con la que le gustaría compartir su vida.

En la charla con la conductora del formato, el músico mencionó que uno de sus exnovios llegó a pedirle matrimonio, sin embargo, no se llegó a realizar la boda.