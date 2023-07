Salud de Claudia Bahamón: la presentadora de ‘MasterChef’ recibió mala noticia

Claudia Bahamón lleva varios días internada en un hospital, debido al colapso pulmonar (neumotórax) que sufrió en medio de un procedimiento médico que se estaba practicando.

“En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó el pulmón y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Son accidentes que le pueden pasar a cualquiera y esta vez me tocó a mí”, informó la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia por medio de redes sociales.

A Claudia Bahamón se le tuvo que conectar un catéter en el pulmón para liberar el aire atrapado en la pleura. Después, con terapia respiratoria, podrá recuperar la capacidad pulmonar y volverá a funcionar correctamente, aunque es un proceso demorado porque tuvo una afectación del 80 %.

Esta fue la foto con la que Bahamón anunció sus problemas de salud Fotografía por: Instagram Claudia Bahamón

En medio de su proceso de recuperación, la huilense de 44 años recibió una mala noticia y es que no podrá volver a practicar buceo, al menos por un buen tiempo. Además, en los próximos 10 días no debe subirse a un avión.

“Lloré ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo”, aseveró la también modelo en medio de una publicación que acompañó con un video nadando en el mar.

¿Cómo sigue Claudia Bahamón?

La presentadora de MasterChef Celebrity Colombia manifestó hace pocos días que ha sentido un gran dolor en el pecho, a pesar de estar en recuperación.

“Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia”, aseguró la celebridad.

Por ahora no se sabe con exactitud cuántos días le quedan a Claudia Bahamón en el hospital, pero la presentadora espera salir pronto de allí. No obstante, agradeció por estar acompañada de su familia y amigos en medio de este complejo proceso.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos”, concluyó.

Ya en la noche del 17 de julio, la conductora de MasterChef Celebrity publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el cual se mostró motivada por superar este obstáculo del todo:

“Vamos que se puede. Dicen que respirar conscientemente es tener la farmacia tan cerca que no tenemos que ir a ningún lado para sanar. Ha llegado el momento de poner en práctica esa respiración consciente de la que tanto hemos hablado”.