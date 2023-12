Salió a la luz nueva foto de Cazzu y su bebé, hija de Christian Nodal

Con una tierna fotografía, Cazzu y Christian Nodal anunciaron el nacimiento de su primogénita. Se confirmó, semanas después, que el nombre de la recién nacida es Ínti, una palabra que, en la mitología Inca, hace referencia al dios Sol. La carita de primogénita de los músicos no se conoce aún, pues, sus padres prefieren mantenerla en reserva.

La rapera argentina y el cantante de música regional mexicana han compartido varias fotografías de la menor, sin embargo, en todas ellas, el rostro de Ínti aparece cubierto. Recientemente, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, hizo pública otra imagen donde aparece con su hija pero, de nuevo, tapa la cara con una de sus manos.

La nueva foto de la hija de Cazzu y Christian Nodal

En la imagen se ve a Cazzu sentada sobre una cama, usando lo que parece ser un traje de baño y unos pequeños tacones blancos, el pelo recogido, un discreto collar y los tatuajes que la caracterizan. Ínti, de vestido blanco con tirantes, ‘posa’ en las piernas de su mamá.

Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en padres el 14 de septiembre. Han mantenido bajo reserva el rostro de su hija. Fotografía por: Archivo

Es de resaltar que a Cazzu y a Nodal se les vio radiantes en España, durante la alfombra roja de los premios Grammy Latinos, desarrollados en Sevilla. Mientras que el mexicano usó un traje completamente blanco y unos lentes de sol, la argentina se presentó con un vestido corto, con apariencia de blazer, que tenía un enorme aplique plateado en el pecho. La cantante complementó su outfit con un bolso y un maquillaje del mismo color. ´La nena trampa´ agregó a su look, unos impactantes tacones de punta brillante.

El divertido momento de Cazzu y su hija

Durante la preparación del vestuario que utilizó en la Gala Día de Muertos Vogue 2023, la artista concedió una entrevista para el medio mencionado, donde confesó que para grabar ese video, estuvo, por primera vez, separada muchas horas de su hija, y por eso tuvo que utilizar un extractor de leche. Con humor, habló sobre su maternidad.

“Esto lo hice yo (dice mientras señala la leche que recién se había extraído). Una malteada se pueden hacer con esto. Es increíble, no, no, no, esto lo hice yo. Lo mismo me pasada cuando veo a mi bebé, la miro y digo: ‘esto lo hice yo’. Después Christian dice: ‘no, no, ese lo hice yo’. No, pará”, dijo entre risas. En esa entrevista confesó que Nodal quiso ponerle a su hija el nombre de miel.