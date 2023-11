Ryan Castro de Yo me llamo dedicó su millonario premio al imitador de Elvis Crespo

Nuevamente, los televidentes de Yo me llamo vivieron un capítulo lleno de emociones. Durante la presentación de ‘yo me llamo Shakira’ el panel de jurados, conformado por Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola conoció la triste noticia que recibió uno de los concursantes el programa: el fallecimiento de la madre del doble de Elvis Crespo, participante que ya fue eliminado de la competencia.

La imitadora de la cantautora barranquillera no tuvo, a juicio de los expertos, su mejor gala. “Esta es la peor presentación desde que te presentaste. (...) Desafinaste mil veces, la voz en un comienzo perdió el color (...) Nunca te había visto así, ¿qué te pasa?”, preguntó la diva de Colombia al evaluar a la cantante. Conmovida, la imitadora de Shakira, quien vive un romance con ‘yo me llamo Elvis Crespo’, reveló la razón de su desempeño. “A él (Elvis Crespo) le pasó algo grave, pero no es excusa, su madre falleció”.

La participante no fue la única conmovida en la noche, pues, además de las lágrimas que derramaron algunos de los jurados, varios concursantes dejaron ver su sentimiento con la triste noticia.

‘Yo me llamo Ryan Castro’ le dedicó su premio al imitador de Elvis Crespo

El imitador de Ryan Castro, quien fue escogido por Symphony, la inteligencia artificial que también califica a los participantes, como el mejor de la noche, se acercó a las estatuas con los rostros de los concursantes de esta temporada de Yo me llamo, que guardan en su interior bonos que representan dinero. Allí escogió la imagen de Elvis Crespo, que le significó obtener cuatro millones de pesos.

“Fue un hermanito que cultivé acá. Es una gran persona, un gran ser humano. Está pasando por una situación muy difícil. Me da nostalgia, porque no es fácil perder a alguien, pero él sabe que desde el día cero siempre ha contado con Ryan Castro, así que esto es para ti”, comentó al recibir su premio.