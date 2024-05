Ryan Castro cruzó indirectas con Kevin Roldán luego de ganarle millonaria demanda

En horas recientes, Ryan Castro compartió la respuesta que recibió del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación de Medellín que llevaba su proceso contra King Records, sociedad del cantante Kevin Roldán a la que demandó por “incumplimiento de sus contratos discográficos y de management” e “incumplimiento de contratos editoriales”.

Todo empezó en 2020, cuando Ryan Castro firmó con la compañía de Kevin Roldán, con quien también creó el sello discográfico Awoo King Récords. Sin embargo, al año siguiente ambos reguetoneros tuvieron serias diferencias que solo se resolvieron a través de la vía legal.

“Solo quiero decirles que finalmente soy libre ¡Esperen el 200% de mi! Yo nunca he dejado de trabajar ni de darle música a mis fans, a pesar de que durante el tiempo que estuve firmado querían meterme mil tropiezos. Yo siempre he sido una persona correcta y real, a mi no me gusta quitarle un peso a nadie ni tampoco dejarme quitar lo que tanto me cuesta”, expresó ‘El Cantante del Ghetto’ tras confirmar que le ganó la demanda a ‘KR’.

“Me siento muy contento y con un fresquito porque nadie sabe cuánto nos pusieron a patinar cuando nos dejaron los temas sin inversión, sin videos, sin promoción y sin nada, pero para mas rabia me pegué solito. Nadie sabe todo lo que me tocó hacer para poderme pegar en medio de tanto caos y tanto problema (...) No quiero nadie en mi vida que no sume y no quiero nadie en mi vida que no esté corriendo con la energía limpia que tengo ahora mismo”, agregó Ryan Castro en el pronunciamiento que hizo por medio de Instagram.

Kevin Roldán respondió a Ryan Castro

Tal y como esperaban sus seguidores, ‘KR’ no se quedó callado y, a través de un comunicado firmado por su compañía, se pronunció e hizo una aclaración sobre la decisión del Tribunal, la cual acatará al pie de la letra, aun cuando no comparte.

“Cabe anotar que la compañía continúa con los otros dos contratos vigentes con el artista, y con relaciones existentes a través de Awoo King Records, compartiendo lanzamientos y negocios en conjunto”, se lee en la misiva.

Por último, Kevin Roldan aprovechó para dejarle una pulla a Ryan Castro: “Lamentablemente, hay gente que coge vuelo y olvida a a quien los ayudó a despegar. No crean en todo lo que se dicen en redes sociales, El artista todavía está firmado y tiene contratos y sociedades vigentes con la compañía”.