Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, rompió el silencio: “tengo miedo”

Un video íntimo del acordeonero Rubén Lanao y su exnovia se volvió tendencia hace un mes. Aunque se viralizó en redes sociales en marzo, hasta ahora estalló el escándalo luego que, la mujer, quien fue llamada ‘Paula’ para proteger su identidad, dialogara con la Revista Semana y denunciara que fue víctima de acoso y chantajes por parte del artista vallenato, quien, al parecer, había difundido las imágenes.

Acordeonero de Silvestre Dangond, señalado de difundir videos íntimos de su expareja Fotografía por: Instagram Rubén Lanao

Silvestre Dangond despidió a su acordeonero

En medio del escándalo y los fuertes señalamientos que afirmaban que, mientras ‘Paula’ no podía salir de su casa por temor, el acordeonero seguía tranquilo brindando conciertos, Silvestre Dangond tomó la decisión de despedirlo de su agrupación.

Así lo hizo saber por medio de un comunicado donde se lee: “WK Entertainment y Hits Don’t Lie Music, Management de Silvestre Dangond, informa que el señor Rubén Lanao se mantendrá fuera de la agrupación, hasta que se aclare su situación jurídica”.

El artista se encontraba en Australia cumpliendo compromisos con el grupo, en medio de la gira de Silvestre. Se conoció que en las próximas horas estará de regreso en el país.

¿Qué dijo Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond?

Después de varios días de silencio, el artista decidió hablar y contar su versión de los hechos. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 208 mil seguidores, Lanao manifestó que esas imágenes nunca debieron ser publicadas. “Con respecto a los videos, son registros personales e íntimos que nunca debieron trascender, primero por la afectación que podría causarle a mi exnovia, a su dignidad, a su familia, a su imagen, y en segundo lugar a mi imagen. En este orden estricto, primero ella y luego yo”, comenzó diciendo.

¿Acordeonero de Silvestre Dangond no filtró los videos íntimos?

De acuerdo con las declaraciones del artista, tanto él como su exnovia tenían pleno conocimiento de la existencia de esos videos y los riesgos que tenían por haber grabado esas imágenes. “La historia que vivimos nunca la expondría y por mi trabajo tampoco lo haría. Al grabarlos y conservar estos videos éramos conscientes del riesgo que corríamos, pero nunca dimensionamos como lo estamos haciendo ahora. Quien quiera que haya puesto a circular estos videos, déjeme decirle que invadió nuestra privacidad y vulneró como no tiene ni idea nuestra intimidad. Todo esto lo hablé con ella en su momento”, afirmó.

De igual manera, aseguró que no fue él quien publicó las grabaciones como se ha hecho ver en medios de comunicación y redes sociales. “Entiendo que hay una tutela que me pide que baje los videos, pero qué más quisiera yo, le estoy contestando a un juez con el respeto que la justicia me dice, que no puedo bajar lo que no he subido ni consentido, se me hace imposible si no ha salido de mis manos”.

¿Qué pasará con Rubén Lanao?

El Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Bogotá había emitido un fallo de tutulera que le ordenaba al acordeonero de Silvestre Dangond borrar de todas las plataformas digitales los videos, en menos de 48 horas.

En el mismo video, el vallenatero aprovechó para pedir disculpas a todas las personas que se han visto involucradas en ese escándalo. “En ese orden de ideas, a pesar de que personas inescrupulosas nos hubieran expuesto públicamente de esta forma tan degradante, me siento en la obligación moral de pedir disculpas a nuestras familias, a nuestros amigos, seguidores y seguidoras que de alguna u otra manera se vieron afectados por estos hechos. En verdad lo siento mucho por ellos, por todos, por ustedes, rompo el silencio que la vergüenza y el pudor me hizo mantener durante estos largos días que siento que no se acaban. Nadie sabe cómo me siento, tengo miedo, tengo angustia, inseguridad y bueno, esto es un mensaje a los jóvenes como yo que dejen las fantasías como fantasías, que no pasen a los hechos. Y a las mujeres, de ustedes venimos, ustedes se merecen todo el respeto del mundo, todo el amor, cuidado, y yo sería incapaz de hacer algo como lo que me están acusando”.