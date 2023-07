Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación ¿Qué pasó?

Rosalía y Rauw Alejandro conforman una de las parejas más famosas del entretenimiento internacional, pues gracias a su relación de 3 años y al buen momento profesional que ambos atraviesan, son millones de personas las que les siguen.

Sin embargo, fríos quedaron esos fanáticos en la mañana del 25 de julio, al anunciarse que el noviazgo entre ambos cantantes habría terminado y, por supuesto, quedarían cancelados los planes de boda que anunciaron en marzo pasado con la canción Beso.

La información fue revelada por la revista People, la cual señaló que fuentes cercanas a la pareja les confirmaron que, “a pesar del amor y el respeto que se tienen, ambos acordaron terminar su relación”.

Seguidores de la cantante dicen que hace unos días dio algunas pistas de que todo terminó Fotografía por: Instagram

Rosalía no se ha pronunciado al respecto y, por el contrario, se mostró muy concentrada por estos días en el cierre de su gira mundial Motomami, la cual concluyó con un magnífico concierto en París. No obstante, hay quienes dicen que en su mensaje de despedida dio señales de su ruptura.

“Se terminó Motomami y mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos y todas las motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado, porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, escribió en una publicación de Instagram.

Por su parte, Rauw Alejandro tampoco ha confirmado o desmentido que la relación haya llegado a su final, y mientras la mayoría de sus seguidores hablaba del tema, él disfrutaba del encuentro entre los Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina por la liga puertorriqueña de baloncesto.

La historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro

Los artistas se conocieron gracias a contactos en la industria musical que tenían en común, aunque fue el boricua quien mostró primero el interés en que esto sucediera, pues jamás ocultó su admiración por la intérprete de Despechá.

Los rumores de noviazgo comenzaron a mediados de 2020 gracias a una foto que la española compartió en redes con Rauw Alejandro. A pesar de la insistencia con el tema, ambos negaron todo ante los medios y mantuvieron en secreto la relación.

Fue hasta septiembre de 2021, el día del cumpleaños de Rosalía, que los novios se animaron a confirmar públicamente que llevaban tiempo saliendo. Desde entonces acapararon titulares, se robaron los corazones de millones de personas y hasta estrenaron juntos un álbum titulado RR.