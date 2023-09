Rosalía no olvida a Rauw Alejandro y volvió a usar su anillo de compromiso

Rauw Alejandro y Rosalía tenían una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo. Luego de tres años de relación, y tan solo meses de anunciar su compromiso, en julio de este año, los cantantes anunciaron, en julio, que su noviazgo había terminado y que decidían tomar sus caminos por separado.

La relación entre Rauw Alejandro y Rosalía causó inquietud por los rumores de su ruptura, que se dijo, en un primer momento, había sido propiciada por la presunta infidelidad del cantante de 30 años con una modelo colombiana. Esa teoría fue desmentida por los artistas a través de sus redes sociales, con un texto en el que aclararon que, simplemente, estar lejos era lo mejor para los dos en ese momento.

También puedes leer: Imitador de Gilberto Santa Rosa rompió en llanto en ‘Yo me llamo’, ¿Por qué?

Desde ese momento, se les ha visto desarrollando sus actividades profesionales. Mientras que Rauw Alejandro se encuentra realizando una gira de conciertos, donde recordó en momentos especiales a su ex, a quien dedico el tema Hayami Hana, Rosalía, que se alejó unos días de las redes sociales, ha subido imágenes en redes sociales que dan a entender que está trabajando en nueva música y tomándose tiempo para ella. Sus seguidores sospechan que la pareja se encuentra en negociaciones para volver. Esta versión surgió porque los fans tienen algunas pistas.

Rosalía usó el anillo de compromiso de una manera singular

El 25 de septiembre Rosalía cumplió 31 años. La española pasó ese día especial en medio de la Semana de la Moda de Milán, donde fue captada en imágenes y videos por parte de la prensa. Los seguidores de la intérprete de Despechá festejaron ese día con regalos y pasteles.

. @Rosalia junto a un fan hoy en Milán, Italia 💍 pic.twitter.com/sKrCDAoGeN — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 20, 2023

De esa fecha quedaron algunas fotografías, y varios internautas se dieron cuenta que la intérprete de Bizcochito usó el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro, pero no lo hizo de manera tradicional, en el dedo anular de la mano izquierda, pues lo lució como un adorno adicional de uno de sus aretes.

Los seguidores de la pareja, que pudieron ver, por primera vez, la joya, elaborada por la firma Jessica Flinn-Allen y avaluada en aproximadamente 183.000 dólares, en el videoclip de Beso, canción donde entre lágrimas, la cantautora reveló que se casaba, no pasaron por alto el detalle, que propició los rumores de reconciliación.

¿Qué dijeron Rosalía y Rauw Alejando de su separación?

El puertorriqueño y la española comentaron, a través de sus redes sociales, que los rumores sobre la razón de su ruptura eran falsos. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, publicó Rosalía.

Te puede interesar: RBD comentó que sus conciertos en Colombia serán diferentes: ¿estará Karol G?

Rauw Alejandro detalló que su romance había terminado meses atrás al anuncio, y que jamás tuvo entre sus planes hablar públicamente del tema, pero que se había visto obligado a hacerlo ante tantas mentiras.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido afirmaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió en Instagram.