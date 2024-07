Robinson Díaz y su desagradable experiencia con actriz que tenía mal aliento

Robinson Díaz es uno de los actores más conocidos del país, gracias a su participación en producciones como Vecinos, El señor de los cielos, El Cartel, Tiro de gracia, La saga, negocio de familia, Mentiras perfectas, Rigo, entre otras.

A lo largo de su carrera, Díaz ha tenido que realizar múltiples personajes y en cada uno ha implicado un reto diferente. De hecho, en algunas oportunidades ha pasado por momentos complicados para desarrollarnos de la manera más profesional posible.

Robinson Díaz. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Robinson Díaz?

El actor colombiano Robinson Díaz ha compartido en varias entrevistas algunas de las experiencias que ha vivido durante las grabaciones de algunas series y telenovelas.

Recientemente, dialogó con los locutores del programa Impresentables, de Los 40, donde se refirió a la peor escena de besos que ha tenido en su carrera. Según Díaz, durante el rodaje de una telenovela, tenía que besar apasionadamente a una de sus compañeras de reparto, pero la experiencia resultó ser bastante desagradable debido al mal aliento que ella tenía.

“Una vez que tenía una actriz y estaba grabando y la pelada llegó y yo pensé que tenía uno de sus malos días y me tocaba darle un beso, yo me hice el bobo y le di un beso en la mejilla y yo pensé que no se había lavado bien la boca”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Cuando ya comenzamos las grabaciones calientes, ya vi que el libreto decía ‘la besa apasionadamente’. Yo le dije a la de maquillaje ‘llévele este chicle, llévele este Colgate, llévele este cepillo. Qué desparche, ¿por qué no nos lavamos los dientes’”

De igual manera, Robinson relató que, a pesar de intentar disimular su incomodidad, le fue imposible concentrarse en la escena debido al fuerte olor que emanaba de la boca de la actriz.

“Cuando iba a grabar la escena llegó el director y entonces yo le di el beso, pero por el ladito, aquí en la mejilla, y entonces cortan la escena y el director me dice: ‘Robin, hay que darle un beso, pero bien apasionado’. Bueno, después otra vez, le di un beso por el otro lado, cortaron la escena. Y otra vez me dijeron que tocaba darle el beso, pero bien apasionado. No pude. Le dije al director: ‘hermano, vea, me pueden pagar toneladas, pero la besará su pu** mad**”, dijo.

Sus declaraciones, aunque causaron la risa de los locutores. Sin embargo, Robinson Díaz ha preferido no revelar la identidad de la actriz con la que tuvo la desagradable experiencia, por respeto a su privacidad. Algunos internautas han especulado sobre la posibilidad de que se trate de una actriz reconocida, pero Díaz no ha dado pistas sobre su nombre.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar: “qué risa”, “qué pena”, “demasiado chistoso”, “ay no, terrible eso”, “momento incómodo”, “cuente quién fue”.