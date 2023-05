Robert de Niro, padre por séptima vez a los 80 años, ¿Quién es la madre?

En medio de una entrevista, no se sabe si a propósito o no, Robert De Niro hizo una revelación que dejó sorprendidos a los seguidores del artista nacido en Nueva York. El actor, que se encontraba en entrevista con Enterteinment Tonight Canadá, respondía las preguntas de Brittnee Blair sobre About my Father, su más reciente filme, donde interpreta a Salvo, cuando la presentadora, que quiso hablar sobre el tema de la crianza, se refirió a los seis hijos del actor. “Siete en realidad. Acabo de tener un bebé”, la corrigió. Blair, a quien tomó por sorpresa la declaración del artista, solo acertó a felicitarlo.

Aunque Robert de Niro no confirmó la identidad de la madre de su séptimo hijo, se presume que es Tiffany Chen, quien fue su instructora de Tai Chi. Fotografía por: Getty/The Grosby Group

Es un misterio el sexo del bebé, cuando nació y la identidad de la madre, aunque se dice que podría ser la instructora Tiffany Chen, quien en 2015 fue su profesora de Tai Chi, arte marcial en que Ben Whittaker, su papel en Pasante de moda, era experto. Aunque se conocieron durante la filmación de esta película, no se sabe en qué momento comenzaron su romance. En 2021 fueron logradas sus primeras imágenes juntos, a bordo de un yate en la Costa Azul, después los paparazzi los encontraron en Los Ángeles y luego en Argentina, donde estuvo filmando la serie Nada. A este viaje lo acompañó también Helen Grace, su hija de 11 años.

Robert de Niro, padre de 7 y abuelo de 4

Conocido por romances con famosas como Naomi Campbell, Uma Thurman y Bette Midler, el actor, que el 17 de agosto cumplirá 80 años, se ha casado dos veces. Su primera esposa fue Diahnne Abbott, con quien trabajó en la icónica película Taxi Driver. Se casaron en 1976 y divorciaron 12 años después. De su unión nació Raphael y el actor dio su apellido a Drena, hija de Abbott. Toukie Smith fue su siguiente pareja, y con ella tuvo, en 1995, a los gemelos Aaron y Julian, nacidos por vientre de alquiler. Dos años después contrajo matrimonio con Grace Hightower, madre de Elliot y Helen. La pareja renovó votos en 2004, pero terminó separándose en 2018. El actor de Buenos muchachos y El irlandés tiene cuatro nietos: su hija Diandra lo hizo abuelo en una ocasión, Raphael, en tres.

