‘Rigo’: memes y reacciones que dejó el final de la bioserie de Rigoberto Urán

Sin duda alguna, el ciclista urraeño Rigoberto Urán se encuentra viviendo uno de los momentos más trascendentales e importantes de su vida personal y profesional, pues gracias al éxito que tuvo su bioserie en las noches del Canal RCN, su nombre e historia de vida logró convertirse en un tema coyuntural e inspirador para miles de personas.

"Rigo", la novela de RCN Televisión, es protagonizada por el actor Juan Pablo Urrego. Fotografía por: RCN Televisión

Memes y reacciones que dejó la final de ‘Rigo’

Hace unos instantes, culminó con gran éxito la bioserie inspirada en la vida del ciclista urraeño Rigoberto Urán; en la cual, los televidentes lograron conocer aspecto poco conocidos de la vida personal y profesional del deportista antioqueño; quien, en su infancia vivió situaciones muy complejas como el asesinato de su querido padre, don Rigoberto de Jesús Urán.

“Hoy se termina uno de los regalos más especiales que me ha dado la vida. Gracias a ustedes por recibir esta historia con tanto cariño y por sus comentarios tan generosos y llenos de amor. Gracias a @rigobertouran y @michydu por compartir con nosotros esta historia de vida tan maravillosa”, aseguró el actor Juan Pablo Urrego, protagonista de la producción.

Por su parte, miles de cibernautas y televidentes no perdieron la oportunidad y a través de redes sociales no dudaron en reaccionar y dejar al descubierto lo que creían acerca del final de la producción del canal RCN. “Gracias, lindas y lindos, que siguieron los 98 capítulos de #Rigo. Fue un equipazo de profesionales trabajando con un cariño el berraco”, “La historia de Rigoberto Urán me tuvo conectada al 100%, cada capítulo me sacaba una sonrisa y también deja muchos aprendizajes, tremendos personajes con un elenco espectacular”, “La historia de amor entre Michelle y Rigo ❤️ #Rigo” y “Gracias RCN por la historia de #Rigo, nos volviste a conectar con la novela de las 8″, han sido algunos de ellos.

"Usted es lo más bello que me ha pasado en esta hijue perra vida"#Rigo pic.twitter.com/oH6HU83KjN — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) April 16, 2024

Hace muchos años no me enamoraba de una novela y justo hoy se termina #Rigo pic.twitter.com/erIk3vfRek — Vicky 💚✈️ (@VickySanabriaB) April 16, 2024

RCN macheteando el final de #Rigo que fastidio esa gente comerciales cada 2 minutos 😠😠 pic.twitter.com/XNjDGJMNzq — Juan 🙂 (@JuanGui_RMCF) April 16, 2024

Qué escena más hermosa, ver a Rigo y su mamá disfrutando de los frutos del ciclismo. #Rigo pic.twitter.com/Osf6ahz46F — Jharo (@jaroworld) April 16, 2024