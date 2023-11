Ricardo Montaner anunció que se retira de los escenarios de manera indefinida

Ricardo Montaner es una de las voces más importantes de la música latinoamericana. Su carrera inició en los años 70, sin embargo, fue entre la década de los ochenta y noventa que su trabajo hizo que se convirtiera en uno de los artistas más relevantes de la balada romántica. Ha vendido más de 25 millones de discos y tiene una fortuna, según el portal especializado Net Worth, de más de 40 millones de dólares. Tiene más de 20 premios, entre ellos, dos Grammy Latino.

Recientemente, el artista venezolano-argentino entregó una noticia que entristeció a sus fanáticos. El intérprete de La cima del Cielo, declaró, en medio de un concierto en Costa Rica, que convocó a más de 10 mil personas, que había decidido alejarse de los escenarios. El cantautor, que lleva más de tres décadas de trabajo, dijo que por ahora no hará presentaciones en vivo y no tiene definida una fecha para volver.

¿Por qué se retira Ricardo Montaner?

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada (...) No sé cuándo volveré”, señaló el cantautor detrás del tema Me va a extrañar.

Los seguidores de Ricardo Montaner no han dudado en manifestar la tristeza que sienten por la ausencia del cantautor en los escenarios.

“No puedo creer que ya no te vamos a escuchar en el escenario. Nada más lindo que tus recitales, llenan el alma. Pero se entiende que quieras disfrutar de la familia, que es lo más importante que tenemos”, “Tuve el privilegio de escucharte en Costa Rica, toda una vida escuchando y siguiendo su carrera. Gracias por tanto”, “Te admiro mucho, eres mi recuerdo, mi pasado hermoso”, se lee en los mensajes que le dejaron.

La familia de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es un hombre de familia. Héctor Reglero (su nombre de pila) se casó en 1975 con Ana Vaz y de su unión nacieron Alejandro y Héctor, quienes lo hicieron abuelo de Alejandro, Antonella, Matías y Salomé. El ex coach de La Voz contrajo matrimonio con Marlene Rodríguez el 26 de agosto de 1989, madre de Mau, Ricky y Evaluna. Los integrantes más recientes del clan son Índigo, hija de Evaluna y Camilo Echeverry y Apolo, primogénito de Mau y Sara Escobar.