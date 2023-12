¿Ricardo Arjona se retira o no? Esto dijo su equipo musical

A mediados de este mes, Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores con una triste noticia. Desde Chile, donde realizó dos conciertos, el guatemalteco anunció que estaría lejos de los escenarios para resolver sus asuntos de salud que le producen fuertes dolores.

Puedes leer también: ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al ‘Desafío’ 2024?

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible (...) Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno”, dijo el intérprete de Señora de las cuatro décadas, en un comunicado.

El compositor de 59 años mencionó que estaba agradecido con los médicos que trabajaron para mejorar la afectación de su columna, y resaltó que en los dos últimos meses se sometió a seis infiltraciones para menguar el dolor y para darle largas a la cirugía que deben practicarle.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosas con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. No coincido con la industria, soy demasiado a pie para este viaje por las estrellas”, añadió.

¿Ricardo Arjona se retira de la música?

Te puede interesar: Canserbero: sobrina de Natalia, confesa asesina, dice que todo es

Recientemente, en medio de la nostalgia de los fanáticos del artista que ha tenido 36 canciones en la lista de Hot Latin Songs, el equipo de trabajo de Arjona aclaró lo que verdaderamente hay detrás de la despedida del creador de temas como Animal nocturno y Te conozco.

“Ricardo Arjona no se retira (...) No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso”, detallaron fuentes cercanas al músico para Agencia EFE.