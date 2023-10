Revelan secreto de Gerard Piqué y su padre que salpica a Shakira: “Metió la pata”

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha sido uno de los temas más coyunturales del mundo del entretenimiento en los últimos años, no solo por lo que representó la separación de estas dos celebridades, sino por los conflictos que generó la ruptura meses después.

Y es que, sumado a la lucha por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, la relación entre la colombiana y el español se ha visto tensionada en varios momentos, como cuando salieron a la luz canciones que la artista dedicó a su ex: Te felicito, Monotonía y BZRP Music Session #53.

Además, en días recientes Shakira estrenó El jefe, un sencillo en el que nombra a Joan, papá de Piqué y abuelo de sus hijos, a quien le envía varias indirectas: “Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura (...) Tienes todo para ser millonario: gustos caros, la mentalidad... solo te falta el salario”.

Te puede interesar: Marcelo Cezán y Rafa Taibo se ‘besaron’ en pleno programa en vivo

Piqué y su papá, señalados de querer acabar con la imagen de Shakira

Días después del lanzamiento de El jefe, se conoció una nueva información que deja muy mal parado al exfutbolista y a su familia, pues serían los responsables de hacerle la vida imposible a la barranquillera. Incluso, estarían detrás del desprestigio al que ha sido sometida últimamente.

Así lo señaló el periodista y paparazzi Jordi Martin, quien le ganó recientemente una batalla legal a Gerard y Clara Chía. Según dijo, son ellos los que planearon el complot para exponer aquellos testimonios en los cuales, supuestos trabajadores de la cantante, la acusan de maltrato laboral.

“Piqué es el dueño de la Kings League y esa liga de fútbol cierra un contrato con MediaSet España, que es la misma cadena Telecinco, por los derechos televisivos de las transmisiones ¡Qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco a hablar! ¡Qué casualidad! Es como si yo soy el dueño de la Kings League y cierro un contrato con Williams y le digo: ‘Oye, yo tengo lío con Rodrigo, pero si tú quieres mi liga vas a tener a este hablando mal de él’; y Williams dice ‘Ok, accedo’”, aseveró el comunicador en el programa Amor y Fuego, dando a entender que habría un acuerdo entre el catalán y ese medio para desprestigiar a Shakira.

Kings League es un torneo de fútbol creado por Gerard Piqué, en sociedad con Ibai Llanos, que ha revolucionado el mundo del fútbol y por eso ahora saltará de las plataformas digitales a la televisión española Fotografía por: Instagram Gerard Piqué

¿Y qué tiene que ver el papá de Piqué en todo esto?

Resulta que Joan, según Jordi Martin, habría sido el principal culpable de los llamados de las autoridades españolas a la cantante, en el caso por supuesto fraude fiscal que estalló en 2018.

Puedes leer también: “Supérame, Diego Trujillo”: Endry Cardeño estalló furiosa por secreto que reveló el actor sobre Laisa Reyes

“Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España, unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (...) el padre de Gerard es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, concluyó Martin en su reveladora declaración.