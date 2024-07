¿Romance de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno peligra por una actriz?: “Fan de su relación”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan más de cinco años juntos y tienen dos hijos, Máximo y Domenic, por lo que se les considera como una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Sin embargo, en horas recientes el nombre de la actriz Daniela Tapia fue relacionado con el de la influenciadora y el cantante ¿Cuál fue la razón?

Daniela Tapia también es conocida en Colombia por haber sido finalista en 2023 de ‘MasterChef Celebrity’. Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué tiene que ver Daniela Tapia con Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Resulta que la también empresaria se ha mostrado muy cercana a la cubana, luego de participar juntas en el reality show de Los 50. Tanto así que para sus seguidores se volvió costumbre verlas compartir en publicaciones de redes sociales.

De hecho, debido a un video en el que Luisa Fernanda W y Daniela Tapia modelaron trajes de baño, se desataron una gran cantidad de críticas que, inesperadamente, incluyeron a Pipe Bueno, su prometido. En los comentarios, usuarios cuestionaron la cercanía de ambas mujeres y señalaron que esto podría poner en riesgo el matrimonio con el intérprete de música popular.

“Yo siento muy extraña la energía de Daniela y no me da buena espina”, “ya sabemos que no es buena idea meter a la amiga en la casa, mucho menos a la habitación donde duermes con el padre de tus hijos”, “no le den ideas al pobre Pipe, porque Daniela es una mujer muy bella” y “Sandrita perdón, nos emborrachamos, perdón. Pero este hombre está de un juicio que mejor dicho”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Luisa Fernanda W y Daniela Tapia respondieron a la polémica

Aunque la creadora de contenido se mostró hermética ante los miles de comentarios malintencionados que recibió, a las pocas horas reaccionó con un contundente mensaje por medio del cual demostró que confía en Pipe Bueno, en sus amigas y en ella misma, por supuesto.

“Niñas, dejen de reflejar sus inseguridades en mí… les voy a decir una cosa. Independientemente de que me quiten el marido o no, eso a mí jamás me va a quitar el mujerón que soy”, expresó Luisa Fernanda W, tras lo cual Daniela Tapia recordó la reciente polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, y agregó a modo de broma: “Fan de su relación”.