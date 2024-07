Reconocido presentador arremetió contra Karol G y la llamó “petarda”. ¿Qué pasó?

La cantante Karol G culmina hoy su gira de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. Para sus seguidores, han sido tres noches grandiosas, donde La Bichota ha tenido lleno total, algo nunca antes visto con otro artista.

A través de sus redes sociales, la paisa ha expresado su gratitud con todo el público que ha apoyado su carrera y que, durante estos últimos días, la ha ovacionado por sus shows.

Karol G, que ya cumplió tres de sus cuatro presentaciones en Madrid, invitó a la cantante española para su segunda fecha. Fotografía por: Video: @AdolfoRH

Su visita a España ha causado una sensación, no solo en redes sociales, sino también en los medios de comunicación que no paran de hablar del éxito de la colombiana, quien ha logrado tener más de 60 mil personas por día en uno de los estadios más importantes de Madrid.

¿Qué pasó con Karol G y por qué la critican?

Aunque la artista cuenta con millones de fanáticos, también tiene un grupo de personas que no están de acuerdo con sus canciones y que no están de acuerdo con su éxito.

Recientemente, el programa español En boca de todos, presentado por Nacho Abad protagonizó un tenso debate con sus colaboradores, quienes no dudaron en opinar sobre el fenómeno que es Karol G en España y el mundo.

La presentadora Patricia Cerezo exaltó la presentación de la paisa, luego de haber estado en uno de sus shows. “Estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... Yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”, aseguró.

No obstante, el presentador Antonio Naranjo quiso ser sarcástico para responderle a su compañera. “Estoy como loco, a ver si quedan entradas”.

A manera de broma, Patricia quiso insistirle a Antonio que fuera a ver a Karol G, por eso, le dijo: “No te cierres, que yo te veo perreando muy bien”.

Presentador Antonio Naranjo insultó a Karol G

Lo que terminó generando una polémica fue que, como a Antonio no le gusta Karol G, se refirió a ella y a sus fanáticos con fuertes palabras.

“A mí me llevas a ver a los ACDC a Sevilla, no a ver a toda esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas que ellas... ¿Creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro Bernabéu seguidos actualmente? Si esta petarda llena cuatro Bernabéu y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”, afirmó el conductor del mencionado programa.

Sus palabras han desatado una ola de críticas en redes sociales. Los internautas afirman que es una falta de respeto que el presentador se refiera de esa manera con la cantante.