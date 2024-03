Rechazan a Maluma en local de Medellín porque quería entrar sin pantalones: “No vuelvo”

Recientemente, el famoso cantante Maluma se vio envuelto en una situación inesperada en Medellín, al punto que se pronunció, bastante molesto, a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: El cantante Wilfrido Vargas ingresó a cuidados intensivos por complicaciones de salud

Conoce los detalles de lo ocurrido con Maluma en su querida 'Medallo'. Fotografía por: Captura de pantalla Redes sociales

¿Qué le pasó a Maluma en Medellín?

De acuerdo con lo expuesto por el ‘Pretty Boy’, todo ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando pretendía ingresar a un establecimiento comercial ubicado en la capital antioqueña. Sin embargo, le negaron la entrada al lugar por su atuendo, que incluía una pantaloneta.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts ¿Quiénes son esas personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo lucen. Como te veas no define quién eres ¡No vuelvo!”, escribió el músico de 30 años que se prepara para recibir a Paris, su primera hija, quien nacerá en próximas semanas.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral el caso de Maluma. Allí, los fanáticos le expresaron su apoyo y cuestionaron la decisión del establecimiento. Además, destacaron la importancia de respetar la diversidad de estilos y expresiones personales.

“Tiene razón, a ellos solo les debe importar que uno vaya a comer sin causar problema alguno”, “esta vez apoyo a Maluma y que agradezcan que no dijo el nombre del lugar”, “desde que uno lleve dinero para pagar y se comporte, no veo por qué le puedan negar la entrada” y “lástima por ellos porque se lo perdieron”, fueron algunos de los comentarios que recibió el reguetonero.

Otros famosos que han sido rechazados por su vestimenta, como Maluma

Este tipo de incidentes no son aislados en la industria del entretenimiento. Otros artistas, como Rihanna, a quien se le negó la entrada a un club nocturno en Los Ángeles porque llevaba una gorra de béisbol y unas zapatillas.

Justin Bieber, por su parte, fue retirado de un restaurante de lujo de Nueva York por su apariencia, pues llevaba una camiseta sin mangas, gafas y una gorra. En aquella

Vea también: Nataly Umaña no sería la única ‘infiel’ en ‘La casa de los famosos’. Habría otro triángulo amoroso

Estas situaciones causaron en su momento un debate de grueso calibre alrededor de temas como la libertad de expresión y la discriminación basada en la apariencia, así como de las expectativas sociales sobre la vestimenta de las celebridades.