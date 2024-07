Reapareció Beba, exparticipante del ‘Desafío XX’ y reveló: “he guardado silencio”

Esta temporada del Desafío 2024 ha dejado un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Algunos participantes de esta edición generaron polémica no solo por su desempeño físico, sino también por las constantes discusiones que tenían dentro de sus casas en la Ciudadela.

Aunque varios ya han salido, en redes sociales siguen siendo tema de conversación. Tal es el caso de Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba. La exintegrante de Alpha fue expulsada el viernes 26 de abril, luego de haber incumplido varias reglas.

Uno de los momentos más controversiales en El Desafío XX fue la expulsión de Beba, quien rompió varias reglas en la competencia. Fotografía por: Caracol Televisión

La barranquillera fue una de las concursantes más polémicas pues, en la primera prueba que tuvieron los participantes se desmayó y, de ahí en adelante, fue catalogada como la más débil del Desafío.

La modelo tuvo fuertes discusiones con sus compañeros de equipo, y varias veces dijo que no quería estar en el programa. Finalmente, salió de la competencia en medio de una ola de críticas. Incluso, llegó a acusar a la producción por, supuestamente, no haberla ayudado con sus problemas de salud dentro del programa.

¿Qué pasó con Beba, exparticipante del ‘Desafío XX’?

Tras varios meses de silencio, la también creadora de contenido realizó una publicación que está acompañada de una serie de fotografías con un contundente mensaje que preocupó a sus seguidores.

“Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional y espiritual. Me he distanciado de todo un poco, más de lo que quisiera, de redes, de las personas, de lo que más disfruto, de los que me apasiona y hasta de mí misma, incluso hasta de Dios y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo. He guardado silencio, pero espero pronto poder contar una historia diferente. Pronto espero poder pararme delante de una cámara u contar un testimonio de superación, crecimiento y sanidad que pueda realmente inspirar a quienes lo necesiten”, se lee en el post que cuenta con más de 7 mil likes.

Finalmente, aprovechó para agradecerle a los seguidores que la han apoyado durante este tiempo, así como también, que se han preocupado por su salud mental y física. “Gracias a todas las personas que desde un principio han sido apoyo y a pesar de todo han utilizado estas plataformas para esparcir amor en vez de odio y a los que han hecho todo lo contrario, realmente espero que en algún momento logren entender que en un mundo lleno de tanta ira y caos necesitamos más empatía, tolerancia y amor”.

Aunque no reveló qué es lo que le ocurre exactamente, ha recibido muchos mensajes de apoyo. Algunos afirman que podría referirse a su problema de tendinitis. “Bella, grande, fuerte y valiente. Siempre adelante”, “lamento tanto los discursos de odio que han llegado. Mañana será un nuevo día y el sol volverá a salir, mucho ánimo”, “Con Dios todo se puede, Ánimo 💪 bendiciones”.