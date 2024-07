Reacción de Claudette a propuesta de matrimonio de Pantera es viral: “¿No le gustó?”

Los ‘Papillentes’ de La casa de los famosos viajaron en días recientes a Panamá, donde se dedicaron a disfrutar de planes como el que realizaron este jueves, cuando se fueron de fiesta a bordo de un yate. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, Pantera se arrodilló ante su esposa y le propuso matrimonio.

“No encontré el celular, pero encontré el amor de mi vida. Eres mi amor eterno ¿Te quieres casar conmigo?”, expresó Kevin Fuentes, nombre real del también exparticipante del Desafío The Box, quien recibió el “sí” de su ahora prometida.

Así reaccionó la prometida de Pantera a la propuesta de matrimonio

El conmovedor y emotivo momento fue compartido por la propia Claudette en sus redes sociales, en las que agregó el siguiente mensaje:

“La felicidad llega cuando menos te lo esperas ¡Gracias Dios! Llevo casi 5 años conociendo el amor, uno que tiene la capacidad de sorprenderme cada día con su cariño y sus locuras. A veces piensas que no lo mereces, que no es tu tiempo o que solo pasa en las novelas, pero es real... el amor existe”.

A pesar de que Pantera recibió el “sí” de Claudette, hubo quienes cuestionaron la reacción que tuvo la mujer al ver a su futuro esposo arrodillado y con el anillo en la mano.

“Casi se cae del yate de la felicidad”, “se alegran más mis gatos cuando llego a la casa del trabajo”, “no la vi muy convencida”, “quiero creer que está en shock y no que le disgustó la propuesta” y “¿será que no le gustó?, porque, la verdad, esa pedida de mano no estuvo nada romántica y en plena fiesta”, fueron algunas de las críticas que recibió el exparticipante de La casa de los famosos.

Claudette y Pantera Fotografía por: Captura de pantalla Instagram @rechismes

¿Cuándo se casan Pantera y Claudette?

De acuerdo con lo expuesto hace tiempo por Kevin Fuentes, su compromiso con Claudette, posiblemente, se vaya a celebrar entre el 3 5 de diciembre.

De ese modo, el matrimonio del exparticipante de La casa de los famosos podría coincidir con su aniversario de noviazgo o con el cumpleaños de su futura esposa, respectivamente. Estas fechas no solo son especiales para ellos, sino que también marcan el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.