Rauw Alejandro y Rosalía: esta sería la verdadera causa de su ruptura

Rosalía y Rauw Alejandro conformaban una de las parejas más sólidas del espectáculo. La española y el puertorriqueño, que estuvieron juntos por tres años, se habían separado. Su historia de amor, que trataron de tener en la más absoluta privacidad, nació hace tres años y comenzó gracias a la iniciativa del artista de 30 años, quien, además de admirar a la intérprete de Bizcochito, también hizo todo por conocerla. Su relación avanzó hacia el compromiso, que le revelaron al mundo como solo dos apasionados con la música pueden hacerlo: con un trabajo discográfico, compuesto por tres canciones, Promesa, Vampiros y Beso, donde anunciaron que se convertirían en marido y mujer.

La noticia de su ruptura dejó perplejos a sus seguidores y aunque los protagonistas no hablaron sobre los motivos que los llevaron a terminar, casi de inmediato surgió el rumor de una infidelidad. Se habló de una posible relación de Rauw Alejandro con una modelo colombiana, Valeria Duque, conocida por su participación en El Desafío, vínculo que la mujer desmintió, anunciando también que tomaría medidas para limpiar su buen nombre. También se mencionó a Camila Cabello como la tercera en discordia, pues se le vio muy cercana al intérprete de Lokera durante una serie de presentaciones en Puerto Rico, pero este romance tampoco sería real, según personas cercanas al músico.

Un amigo del cantante reveló la que sería, la verdadera causa del rompimiento. Fotografía por: Instagram

Ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, ¿'Motivo profesional’?

Ahora un amigo de Rauw Alejandro habló con el programa español Socialité y aclaró que no fue una persona, sino varias, las responsables de la ruptura. “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura”. La persona cercana al músico urbano también habló sobre las metas que quienes manejan a la nacida en San Cugat del Vallés, tienen fijadas para ella, pues la visualizarían como una estrella mundial, digna de conquistar Hollywood, pero su prometido no encajaría en esos planes de éxito. “Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”.

Al parecer, a situación se salió de control e hizo que la artista diera un paso al costado. “Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación”. El rompimiento tiene al nacido en San Juan, sumido en la tristeza y lejos de querer comenzar un romance con alguien, además, según su amigo, no tiene esa forma de ser, “Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella, él nunca”.