Los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro parecen no haber superado la noticia de la ruptura de los cantantes, que se hizo oficial a finales de julio de este año. La relación entre la española y el puertorriqueño, que superaba los 3 años, los llevó, el 24 de marzo, a anunciar, por medio del video de Beso, que estaban comprometidos, aunque en su momento no se oficializó la fecha de su enlace.

Con la noticia del final del amor entre la intérprete de Bizcochito y el compositor de Todo de ti, aparecieron de inmediato rumores sobre las razones que habían desembocado en el fin del romance. La primera versión apuntó a la presunta infidelidad del artista de 30 años, a quien se vinculó con una modelo colombiana, que desmintió la historia y se asesoró legalmente para impedir que se le siguiera relacionando con los problemas de la expareja.

Fue tanto el malestar que produjo esta información, que los dos protagonistas salieron a aclarar que su noviazgo no finalizó por este motivo. Más adelante, una persona cercana al también productor, dijo al programa español Socialité, que el alejamiento se habría dado no por falta de amor, sino por presión del entorno de trabajo de la nacida en la provincia barcelonesa de Sant Cugat del Vallés.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura. Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel”.

¿Rauw Alejandro habría engañado a Rosalía con un hombre?

En medio de una de las más recientes transmisiones del podcast Querido hater, del influencer Malbert, la periodista catalana Nuria Marín, del programa Socialité, de Telecinco, sorprendió con una declaración relacionada con la sexualidad del artista detrás de Punto 40, que se relacionaría con su presunta infidelidad.

“¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro haya sido el detonante de la ruptura?”, cuestionó el creador de contenido al citar una nota del diario Reforma.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar (...) la dejó tan ”, relató la presentadora del programa español Socialité de Telecinco. “Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura (...) Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”, añadió Malbert.