Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía: “Lamentablemente nacimos hombres”

Rauw Alejandro y Rosalía protagonizaron una de las rupturas más mediáticas del 2023, pues la pareja duró más de 3 años presumiendo su amor y hasta se llegó a especular que llegarían pronto al altar.

Desde entonces, surgieron varias versiones sobre los motivos de separación y varias de estas apuntaron a una infidelidad por parte del puertorriqueño, quien salió a desmentir todo: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad (...) por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw Alejandro fue quien confirmó la ruptura con Rosalía y luego le dedicó una sentida canción Fotografía por: Getty Images

Rauw Alejandro volvió a hablar de Rosalía y su antiguo noviazgo

En entrevista con Chente Ydrach, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz (nombre de pila de Rauw) se refirió a los rumores que se suscitaron al rededor de su ruptura y aseguró que no afectaron tanto como algunos piensan, pues él y su ex tienen en claro la razón por la que todo terminó.

“Cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos quisimos decir que nos dejamos, fue fuerte. No estábamos tan pendientes de lo que pasaba en las redes sociales porque en nuestra vida personal estaban las cosas claras”, explicó el intérprete de Diluvio y Desesperados.

Por último, Rauw Alejandro sugirió que dichos rumores apuntaron a él porque ser el hombre de la relación. Sin embargo, quedó la duda de cuál fue el motivo exacto que los llevó a terminar.

“Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Lamentablemente nacimos hombres, pues los hombres ya de por sí tienen el estigma (de la infidelidad) y no lo juzgo, porque tenemos mala fama”, concluyó.

¿Rosalía dijo algo sobre su ruptura con Rauw Alejandro?

Así como lo hizo el reguetonero, la catalana se pronunció públicamente cuando la fidelidad de su antiguo novio fue puesta en duda ante los medios de comunicación.

“Yo quiero, respeto y admito muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió Rosalía por medio de sus historias de Instagram, seguido de un corazón blanco.