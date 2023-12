Raúl Ocampo le cumplió promesa a Alejandra Villafañe y “fue al cielo”

El sábado 21 de octubre la noticia de la muerte de la actriz Alejandra Villafañe sorprendió al mundo del espectáculo nacional. Con apenas 34 años, la también exreina de belleza perdió la batalla contra un agresivo cáncer que le diagnosticaron este año. En abril, a través de su cuenta de Instagram, reveló que en una cirugía le extrajeron tres masas de su cuerpo.

Su muerte sumió en una profunda tristeza a su pareja, el actor Raúl Ocampo, sus familiares, amigos y seguidores, y han sido ellos mismos quienes han compartido su proceso de luto en redes sociales.

Tras el fallecimiento de Villafañe, el samario ha hablado en repetidas ocasiones de la partida de su gran amor y de la forma en la que está intentando seguir con el legado de su novia y honrar su vida. Recientemente, Ocampo dejó ver que se atrevió a lanzarse de paracaídas para cumplir una promesa que le había hecho a la actriz: subir al cielo.

Raúl Ocampo ‘visitó’ en el cielo a Alejandra Villafañe

“Los nervios no están invitados cuando estamos tocando el cielo y junto a Cristina Warner y Xielo Skydive pude cumplir esa promesa que hice de subir al cielo, picar el ojo, mandar un beso y ver salir el sol sabiendo que todo está bien”, redactó el actor, recordado por su participación en proyectos de televisión como Tarde lo conocí y Café con aroma de mujer.

En su video, antes de lanzarse del avión, Raúl comentó que no estaba nervioso y que trataba de llevar el momento respiro a respiro. “Quería sonreír y volver a la tierra”, dijo al ser entrevistado después del emocionante salto, cuya banda sonora es Here Comes The Sun, de The Beatles.

El momento generó centenares de comentarios de personas conmovidas por la actitud de Raúl. “Hermano me tuviste con una sonrisa de oreja a oreja lo que duró el vídeo entero. Tocar el cielo, tocar la tierra, y tocar miles de corazones. Esta aventura sigue y sigue y sigue”, “me emocionó tu emoción, seguro, en el cielo, ella te dio un abrazo. Fuerza genio”, “Ale te cuida y te ama por siempre”, se lee en la sección de comentarios.