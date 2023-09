Ramiro Meneses y Margarita Ortega: así fue su relación de 15 años

A mediados de este año, Ramiro Meneses fue visto compartiendo con la licenciada en artes chilena Valentina Contreras. El ganador de la anterior versión de Masterchef Celebrity fue captado muy amoroso por el programa La Red, pero el paisa, siempre muy celoso de su privacidad, no se refirió a este aspecto de su vida, sin embargo, sus seguidores quieren estar al tanto de lo que sucede con sus relaciones y todavía recuerdan la que sostuvo con la presentadora Margarita Ortega.

De acuerdo con varios medios de comunicación, la pareja comenzó su relación amorosa en el 2000. Según contó La Red, la pareja de artistas, que tiene una hija llamada Melibea, tuvo una fuerte crisis en el 2009 y se separó 6 años después.

Así es la relación de Ramiro Meneses y Margarita Ortega

Aunque no se ha hablado públicamente acerca de las razones que los llevaron a terminar, se dice que actualmente mantienen una relación cordial.

“Entendemos la vida desde dos orillas. Nos llevó 15 años darnos cuenta que era mejor ir por el otro camino. Nunca es fácil una separación. Asimilarlo es doloroso. Pero con el tiempo y la experiencia pudimos confrontar el tema de la manera más adulta y decir: así no nos funciona y sigamos nuestro camino cada uno”, comentó la actriz en una entrevista con Se dice de mí.

Por su parte, Meneses aseguró que su ‘adoración’ sigue siendo Margarita, y que no puede desconocerlo, aunque ya no estén juntos. “Ella y yo tenemos una hija y un entorno”, destacó. En el mismo programa, Ramiro manifestó que tenía una relación muy linda con Emiliano, el hijo de mayor de Margarita.

“Emiliano y yo siempre hemos sido muy amigos. Mi pretensión jamás fue ser su padre porque él ya tiene uno. Quería ser su amigo, y lo logré. En eso hago hincapié”, relató.

A través de de sus redes sociales, Margarita Ortega ha publicado videos con su hija en los que le dedica mensajes amorosos.

“Lo más importante en mi vida, mis hijos (...) Desde que nacieron me he dedicado a ser una mejor persona para poder acompañarlos en esta invitación que les hice a la vida. He apostado mis noches en vela, con inmenso amor, por un camino para ellos en el que sean seres humanos correctos, honestos, compasivos, ávidos por el conocimiento y sobre todo alegres, plenos. Los amo hijos Melibea y Emiliano, y amo que me quieran con todo y lo mal que bailo”, escribió en una publicación de Instagram del año 2020.