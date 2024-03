Rafaella, hija de Marbelle, aclaró lo que ocurrió con su novio: “se malinterpretó”

Esta semana, se convirtió en tendencia un video publicado por La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, donde se observaba a Rafaella, la hija menor de Marbelle, llorando mientras hablaba con su novio Camilo Cuervo, en el concierto de Paulina Rubio, en Bogotá.

Te puede interesar: Novio de la hija de Marbelle se defendió: “me hicieron ver como un mal hombre”

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, junto a su novio Camilo Cuervo Fotografía por: La Red, Caracol Televisión

“El Fisgón captó a la pareja conformada por los cantantes Rafaella Chávez y Camilo Cuervo. Mientras esperaban su comida, lucían algo tensos, como cuando discute con el novio. La tensión en la pareja iba en aumento. Ella lo observaba con ojos aguados. Cabe destacar que días después, en las redes sociales de cada uno, no hay fotos del otro. ¿Será que terminaron o volverán como ya lo han hecho?”, se lee en la publicación que hizo el mencionado medio de comunicación.

¿Qué pasó con Rafaella y su novio Camilo Cuervo?

Una vez se viralizó ese video, el presentador comenzó a recibir malos comentarios de los internautas, quienes aseguraban que, supuestamente, Rafaella estaba llorando porque él le habría sido infiel. De hecho, lo llegaron a tildar de “maltratador”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para evitar más comentarios, la misma hija de Marbelle apareció en sus redes sociales desmintiendo esos rumores y aclarando lo que verdaderamente había ocurrido ese día, y explicando las razones por las cuales rompió en llanto:

“Quiero aclarar una situación a raíz de que un medio de comunicación filtró unas imágenes mías con mi novio, Camilo Cuervo, en el concierto de Paulina Rubio. Se malinterpretó un poco la situación por las imágenes, yo soy una persona muy emocional, lloro porque estoy feliz, porque me dieron una noticia, porque vi un perro”, comenzó diciendo.

Vea también: Alejandro Estrada borró todas las fotos con Nataly Umaña: “da rabia”

La cantante dejó claro que no se trató de ningún maltrato. “Ambos recibimos una noticia que terminó dividiéndonos por tener pensamientos y opiniones diferentes y maneras de pensar diferentes. Acá no hay maltrato ni otras cosas que he leído en comentarios. Si bien no fue el escenario, terminamos siendo víctimas de que un tercero presenciara esta situación y lo mostrara de una manera incorrecta... La realidad es otra”, aseguró.

¿Qué dijo Camilo Cuervo al respecto?

Por su parte, Camilo Cuervo también dio su punto de vista. “Ya lo hablamos entre los dos, tuvimos el momento de solucionar el problema y de asumir estas cosas que nunca nos había pasado. Yo no soy un maltratador”.

Finalmente, confirmó que no tiene ningún problema con Rafaella: “nosotros estamos bien. Ni le he sido infiel, ni discutimos ni nada. La gente cree que la estoy haciendo llorar o que ella me pilló en algo raro. Ni terminamos, ni nos pusimos los cachos, ni mucho menos se acabó el amor”.