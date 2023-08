Rafael Novoa, incómodo ante pregunta sobre Adriana Tarud: “Piensen lo que quieran”

Rafael Novoa es un actor al que se le considera como uno de los galanes de la televisión colombiana, lo que le ha llevado a participar en producciones como Pura sangre, Bloque de búsqueda, Las Juanas, A corazón abierto, entre otras.

Desde 2012, el bogotano de 51 años está casado con Adriana Tarud, Señorita Colombia en 2004, con quien tiene una hija llamada Alana, quien es la adoración de ambos. Sin embargo, desde hace meses se rumora que la pareja se habría separado.

A pesar de que a Rafael Novoa se le ha preguntado en varias ocasiones sobre el tema, no ha confirmado que se haya separado. De hecho, algunos han insistido tanto con el tema que, por medio de una entrevista que le condeció a Tropicana, envió un contundente mensaje.

Las especulaciones surgieron luego de que Rafael Novoa y Adriana Tarud duraran meses sin subir fotos juntos a redes sociales Fotografía por: Arturo Rodriguez

“No hablo de eso porque volvemos al tema de que no me parece agradable. Cada uno tiene sus problemas, todos tenemos nuestros problemas, así que soluciónalo en casa ¿Cómo vas a exponerte con decisiones tan personales para que el público empiece a opinar?, y opinan desde el desconocimiento. La ignorancia puede ser atrevida y puede llegar a ser mucho más dañina de la misma intención”, aseguró.

La dualidad entre la fama y la vida privada, según Rafael Novoa

En esta misma charla, el famoso actor mencionó que, así como él prefiere mantener su privacidad, hay quienes les gusta hacer pública su intimidad y eso es de respetar. No obstante, reafirmó que esto no es de su agrado.

“Respeto a todos aquellos que quieren comunicar o hacer tan público como: ‘Mira, estoy pasando por este momento’. Ese no es mi problema y te desearé suerte, pero no es mi problema. Creo que todos merecemos (privacidad) y hay que cuidar eso por más que seas un personaje público (...) Yo, Rafael, pongo una raya, un límite y hasta aquí doy información. Entonces: ‘Ay, eso quiere decir qué…’ ¡Piensen lo que quieran!, no voy a soltar más información de lo que es, con todo el respeto hacia la gente”, agregó.

Por último, Rafael Novoa envió una reflexión a todos aquellos que piensan que, por ser guapo y famoso, tiene “la vida perfecta”.

“Uno para ser buen humano, una gran persona, un papacito, no tiene que pasarte siempre cosas buenas. Todo va formando lo que es la esencia de la persona y esa es la conclusión a la que se llega cuando ya culmina tu vida”, concluyó.