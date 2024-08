Radamel Falcao hizo llorar a sus seguidores con triste video

Una amarga sorpresa se llevaron los seguidores de Radamel Falcao en horas recientes, todo por cuenta de un video que el futbolista publicó en redes sociales y que hizo eco de una impactante historia.

El video de Falcao y Javier Acosta

Javier Acosta es un bogotano cuya historia de vida se volvió viral en redes sociales ya que el 30 de agosto se someterá a una eutanasia, procedimiento que eligió tras sufrir graves problemas de salud.

Teniendo en cuenta que Acosta es fanático de Millonarios, club donde juega Radamel Falcao, ‘El Tigre’ se contactó con él y sostuvieron una emotiva conversación. Por supuesto, la sorpresa que se llevó Javier al conocer a su ídolo, pocas horas antes de su muerte, fue bastante grande.

“Queremos saber más de ti y de las razones de tu decisión para estar al tanto (...) A veces uno no entiende las cosas, por qué pasan o por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso es diferente porque, humanamente, no hay ningún medio que te pueda ayudar. Nosotros, con mi esposa, queríamos hablar contigo y tener la oportunidad de orar por ti”, fue el mensaje que compartió el samario tras escuchar la historia de Javier y todas las dificultades que ha experimentado en los últimos años.

Vea aquí la charla entre Falcao y Javier Acosta:

La historia de Javier Acosta, el hincha que conmovió a Falcao

Los problemas de este hombre de 36 años comenzaron cuando, en el trayecto hacia ver un partido de Millonarios en Tuluá, sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas.

Tiempo después, en medio de un viaje, Javier Acosta contrajo una infección bacteriana en una piscina que afectó gravemente su salud. Esta infección se asentó en el hueso y, a pesar de los múltiples procedimientos médicos, la situación empeoró.

Finalmente, hace poco el hincha de Millonarios fue diagnosticado con cáncer en la sangre, una enfermedad que evolucionó a pesar de los tratamientos recibidos y que se hizo incurable: “No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio interno en la cabeza, y en cualquier momento, eso me va a dejar sin poder hablar, sin poderme mover ni poderme expresar (...) Me van a practicar la eutanasia que, para quienes no lo saben, es una inyección y cuando me la apliquen... ya, chao, me voy”.

“Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de Millonarios a ver si ganan”, agregó Javier Acosta a través de su última transmisión en Facebook.