Falcao contestó a la polémica que se armó por noble gesto con vendedora ambulante

‘El Tigre’, como se le conoce a Radamel Falcao García, ha sido noticia en las últimas horas por una obra social que realizó con una joven venezolana, a quien le pagó su estudio. Sin embargo, terminó metido en una polémica a la que respondió con fuertes palabras.

El buen gesto de Radamel Falcao García

Todo comenzó con un video que el influenciador Manuel Alejandro Núñez, famoso en redes por realizar obras sociales, subió a TikTok sobre la historia de Lisa, una venezolana de 18 años que se dedica a la venta ambulante para comer y costear sus estudios.

La publicación llegó a manos del futbolista colombiano, que conmovido por las imágenes se animó a ayudar a esta joven. Fue entonces cuando le hizo llegar 1.000 dólares a través de Núñez.

“Hola, Lisa. Soy Radamel Falcao. Quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios. Mira que me uní con Manuel y vamos a darte una sorpresa que espero que te guste. Un abrazo grande y que Dios te bendiga”, comentó Radamel Falcao en una segunda publicación que compartió Manuel Alejandro, conocido como Manuel Conecta.

“Eres muy grande y por eso te amamos”, “gracias por compartir tus bendiciones con las demás personas” y “tienes un corazón enorme y lo has demostrado dentro y fuera de la cancha”, fueron algunos de los comentarios que generó el gesto de ‘El Tigre’.

¿Por qué se armó la polémica con Falcao García?

Así como el samario de 37 años recibió una gran cantidad de elogios, fueron muchas las críticas que se suscitaron entre la comunidad internauta, pues hubo quienes consideraron que “aprovechó la oportunidad para figurar”.

No obstante, fue hasta que el periodista Ricardo Henao, presentador de RCN Noticias, comentó: “haz el bien y no mires a quien, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales”, que reaccionó el goleador de la Selección Colombia y aclaró que no fue él quien compartió el video en redes sociales.

“Si ves alguna publicación en mis redes envíala porque no me enteré. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”, aseveró Falcao García.

Esta fue la contestación de Falcao ante las críticas Fotografía por: Captura de pantalla

Cabe aclarar que Ricardo Henao no nombró a Radamel ni hizo referencia alguna sobre su gesto con Lisa, sino que fue un usuario de la red social X quien llamó la atención del jugador de fútbol al sugerir que las palabras eran para él.