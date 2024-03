¿Quiénes son y en qué trabajan los padres de Clara Chía? ¡Son reconocidos!

La relación de Piqué y Clara Chía parece no dar tregua en medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en redes sociales.

Gerard Piqué, Clara Chía Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

Los ojos de los paparazzi y millones de seguidores han estado encima del futbolista y la relacionista pública, por lo que, hasta el momento, no han podido disfrutar de su amor públicamente como una pareja “normal”. Cada vez que son vistos en un espacio público la prensa intenta hablar con ellos, pero ambos terminan siendo muy herméticos y en muchos casos, hasta groseros.

¿Piqué y Clara Chía se convertirán en padres?

En las últimas semanas, se ha rumorado que Clara Chía está embarazada y que, supuestamente, tendría varios meses de gestación de su primer hijo con Piqué. No obstante, esa información es falsa porque las imágenes que circulan en redes sociales serían un montaje hechas por usuarios con inteligencia artificial.

Lo que sí es cierto, es el ex de Shakira no descarta del todo la posibilidad de volver a ser padre y de darle un hermanit@ a Milan y Sasha. Incluso, se ha hablado de los planes de boda que tendría el exjugador del Barcelona con su novia Clara Chía.

¿A qué se dedican los padres de Clara Chía?

Los suegros de Piqué viven en una zona alta de Barcelona, una de las más caras de la ciudad. Los padres de Clara Chía son dos importantes y reconocidos abogados y empresarios de una compraventa de material de maquinaria de papel.

El progenitor de la joven es especialista en Derecho Civil, especializado en divorcios. Gracias a su buena condición económica, Clara Chía pudo estudiar en prestigiosas universidades, donde también han asistido famosos y otros personajes de la alta sociedad de Cataluña.

Suegros de Piqué no lo soportan, afirman medios internacionales

Una vez se hizo pública la separación de Shakira y Piqué, se conoció que el también empresario ya estaba viviendo bajo el mismo techo con Clara Chía. Incluso, se han conocido imágenes de la joven con sus suegros Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, donde se demuestra que se la llevan muy bien.

Pero ese no sería el mismo caso de Gerard, quien, al parecer, no puede ni acercarse a la casa de los padres de Clara porque ellos no lo soportarían.

De acuerdo con unas declaraciones que brindó hace un tiempo el periodista y paparazzi Jordi Martin, “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. No puede pisar la casa”, afirmó.

Al parecer, cada vez que Piqué sale de Barcelona y se va para Miami a visitar a sus hijos, Chía no se queda en la casa de sus padres para no estar sola, sino que recurre a sus amigas, pues estaría muy molesta con ellos por no querer a Gerard. “Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, añadió.