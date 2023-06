Sara, del ‘Desafío The Box’, recibe fuertes críticas por su salida: “¿a qué fue?”

Con el paso de los días, el Desafío The Box se vuelve más exigente. Los integrantes de Beta, Gamma y Alpha se preparan para una próxima fusión y, por esa razón, están intentando hacer todo lo posible porque sus equipos se mantengan con todos los participantes. Hasta el momento, la casa morada cuenta con ocho concursantes, la naranja y la azul con cinco.

Te puede interesar: Azucena Liévano deja ‘Noticias Caracol’. Así se despidió en vivo: “muchas gracias”

¿Qué pasó con Sara en el ‘Desafío The Box’?

En el más reciente capítulo, se llevó a cabo el ‘Desafío a muerte’ entre cuatro mujeres: Sara, Kate, Juli y Mai. Las deportistas debían luchar para no ser eliminadas, pero al final, terminaron compitiendo solo tres porque Sara se rindió en el primer obstáculo de la pista.

Más noticias del 'Desafío The Box' Guajira es criticada por confesión en el ‘Desafío’: “tanto que criticó a Juli” Algunos televidentes aseguran que Guajira, del ‘Desafío The Box’, tiene “doble moral”, luego de confesarle a sus compañeros de Gamma una historia de su pasado sentimental. Leer aquí: Guajira es criticada por confesión en el ‘Desafío’: “tanto que criticó a Juli” Rapelo del ‘Desafío’ no es soltero. Ella es su novia Lina Jiménez ¿Y Juli y Aleja? Rapelo, del equipo Alpha, ha coqueteado con Juli y Aleja en el ‘Desafío The Box’. Pocos sabían que tenía novia, se llama Lina Jiménez y es psicóloga. ¡Conócela aquí! Leer aquí: Rapelo del ‘Desafío’ no es soltero. Ella es su novia Lina Jiménez ¿Y Juli y Aleja?

La primera en acabar fue Juli, segundos después lo hizo Mai y el tercer lugar fue para Kate. Mientras tanto, Sara seguía en la primera parte de la prueba, llorando porque no pudo continuar.

Reacciones a la eliminación de Sara del ‘Desafío The Box’

Desde el comienzo de la prueba, en el primer obstáculo, Sara comenzó a llorar de la frustración. Al terminar, sus compañeros dieron sus puntos de vista al respecto. “Pues todos venimos aquí con ganas de competir, de enfrentarnos a deportistas de alto rendimiento y ver que una persona se rindió así, no sé, no me gusta. Igual le grité como dale que esto no se acaba hasta que se termina, pero ella se rindió y pues nada que hacer”, dijo Mai.

Ricky, capitán del equipo Beta, dijo: “a Sara la vi desconcentrada, de pronto frustrada por su miedo a las alturas. De resto siento que las mujeres estuvieron a la altura”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Estaba aterrada de que me pudiera caer… Todos vienen a partirse todo, yo entrego todo de mí, pero siempre tengo en cuenta mi salud, o mi integridad física, para mí eso va primero. Hay que ser realistas y entre menos comidas tengas, menos energías tendrás. No he podido tener energía para rendir, ya me sentía afectada y no solamente en lo físico, sino mentalmente”, explicó Sara cuando Andrea Serna la cuestionó sobre su rendimiento en la prueba.

En redes los usuarios también han dejado múltiples comentarios, teniendo en cuenta que en las últimas pruebas Sara siempre lloraba. “Ella pensaba que eso era Colombia’s Next Top Model”, “qué mujer estaba tan equivocada de reality… A llorar a otra parte”, “esta niña debió darle la oportunidad a una persona que hubiese ido a echarle ganas en el juego”, “por fin se fue. Ella creía q era para el Miss Colombia para donde iba”, “muy linda y siempre la defendí, pero su salida es patética qué mal parada queda y tanta lloradera tan dramática no sabía ni fingir un llanto”, “esa fue a tocarse las trenzas, qué desespero”, “gracias por no intentar la prueba, nunca mereciste estar en el Desafío”.