¿Quién gana más dinero? Laura Tobón y su esposo se confesaron

Laura Tobón y Álvaro Rodríguez tienen uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional, y en marzo celebraron su sexto aniversario como marido y mujer. A través de sus redes sociales, la modelo y el empresario, quienes tuvieron dos bodas, una en Bogotá y otra en México, suelen compartir detalles de su relación, incluso, recientemente, decidieron abrirse a sus seguidores para hablar del manejo que le dan a sus finanzas.

En un video, la pareja que dio la bienvenida a Lucca, su primogénito, en diciembre del 2021, aseguró que había decidido compartir ese aspecto de su vida por las constantes preguntas que hacen sus seguidores al respecto. Destacaron que querían hablar del tema para ayudar a quienes tienen dudas sobre la manera de manejar el dinero.

Quién gana más en la relación de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez

El matrimonio aconsejó a sus seguidores sobre lo importante de comenzar a ver el tema del dinero como algo normal y no como algo que genere miedo. Revelaron, en broma, que Álvaro es quien gana más dinero de los dos.

“En nuestro caso, Laura, como gana más que yo, yo todavía no sé cuánto gana...”, dijo Álvaro, pero Laura lo interrumpió. “Qué mentira, eso mentira, eso es realmente mentira, por eso a mí, a veces, no me gusta hablar del tema, porque él cree que yo gano más que él, y es al revés totalmente”, añadió Tobón entre risas.

Según comentaron, hablar de dinero dentro de la relación y resolver en conjunto las preguntas que tienen respecto a sus finanzas individuales, ha hecho que su relación se fortalezca más. “Yo estoy en proceso de perder el miedo de hablar de plata, de hablar de dinero (...) Son cosas que pasan en una relación, entre más he compartido, no se imaginan lo que nos hemos unido como pareja y como equipo para saber cómo financiar lo que queremos”, señaló la presentadora.

De acuerdo con las palabras del bogotano, a ellos les funciona tener cuentas individuales y las responsabilidades económicas en la casa están repartidas. “Cada uno maneja sus ingresos y sus gastos personales y, hay unas responsabilidades en la casa que hemos decidido, cada uno, afrontar. Ese es el primer acuerdo que hemos hecho como pareja”, destacó Rodríguez, quien mencionó que tienen empresas independientes: Laura tiene dos empresas, una de vestidos de baño, llamada Sea Salt, y Matiz, una agencia de representación de talentos.