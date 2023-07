¿Quién fue Sinead O’Connor?: vida, canciones, causa de muerte

El anuncio de la muerte de Sinead O´Connor, la cantautora irlandesa que maravilló con su talento y causó polémica con sus actuaciones, declaraciones y con su vida misma, produjo conmoción. No se ha especificado la causa de su fallecimiento.

Sinéad Marie Bernardette O’Connor, conocida mundialmente como Sinead O´Connor, vino al mundo en Dublín, el 8 de diciembre de 1966. Era la tercera de los cinco hijos de Jack y Marie, quienes se divorciaron en 1974. Su relación con su madre fue difícil, marcada por los abusos de los que la pequeña era objeto. Sinead, una jovencita rebelde, huyó de su mamá, pero al irse a vivir con su papá su vida no mejoró. Fue acusada de robo y en 1978 tuvo que pasar un tiempo en un instituto juvenil conocido como Lavanderías de La Magdalena. Durante esta dura experiencia personal, su vida como artista comenzó a brindarle satisfacciones, pues grabó con la banda InTua Nua el tema Take My Hand, cantó con Ton Ton Macoute, se fue a Dublín y luego viajó a Londres. Un empresario creyó en su talento y le permitió grabar su primer trabajo discográfico, The Lion and The Cobra, lanzado en 1987. En ese momento el mundo comenzó a conocer a la jovencita, de pelo rapado, que no se quedaba callada cuando algo relacionado con su música o sus creencias no le parecía.

Sinead O´Connor sufrió de depresión, abuso de sustancias e intentó suicidarse varias veces. Fotografía por: Getty Images

1990 fue el año del estrellato, con la aparición de I Do Not Want What I Haven’t Got, donde incluyó Nothing Compares 2 U, un tema que presentó un año antes. En la letra evocaba a su mamá, quien falleció en un accidente automovilístico en 1985, y que con su partida produjo una de sus muchas crisis. O´Connor y su trabajo discográfico fueron nominados en cuatro categorías en los premios Grammy. Su álbum recibió el galardón como Mejor Álbum de Música Alternativa, pero ella no aceptó la distinción.

Sinead O’Connor: su vida después de ‘Saturday Night Live´

En 1992, O´Connor vivió uno de los momentos mas polémicos de su vida profesional cuando, como invitada a Saturday Night Live, cantó War, de Bob Marley y al final de su interpretación rompió una fotografía del Papa, una imagen que tenía su mamá en su habitación. Este acto provocó un rechazo general a la artista y su música, pero la irlandesa tomó la experiencia como un reencuentro de la verdadera razón de ser de su arte. Sus discos fueron quemados, sus canciones fueron vetadas en la radio y en sus presentaciones el público le manifestaba su repudio. Uno de los momentos más significativos del desagrado por su acto en televisión lo vivió en el Madison Square Garden, en el homenaje a Bob Dylan. Alí, a pesar de los abucheos de los asistentes, Sinead se quedó de pie, en el escenario, escuchando en silencio los gritos de desaprobación. Luego interpretó War, a capella, y se retiró de la tarima.

Intentos de suicidio, cambios de nombre y discos

La vida de Sinead O’Connor estuvo marcada por los traumas que nacieron en su infancia y que se acrecentaron a lo largo de su vida. Tuvo una crisis nerviosa en 2011 e intentó quitarse la vida varias veces. La primera de ellas cuando tenía 33 años, luego de perder la custodia de su hijo. Lo hizo de nuevo en 2015, 2016 y 2017. La última sucedió después de su último matrimonio.

A lo largo de su vida la artista tuvo varios nombres: En los 90 se ordenó como sacerdotisa y comenzó a llevar el nombre de Madre Bernardette Mary, pero en 2018, con su conversión al islamismo, cambió su nombre al de Shuhada Sadaqat.

Aunque su carrera no volvió a ser la misma después del incidente en SNL, la irlandesa lanzó 10 trabajos discográficos: The Lion and The Cobra (1987), I do not want what i haven’t got (1990), Am I Not Your Girl? (1992), Universal Mother (1994), Faith and Courage (2000), Sean-Nós Nua (2002), Throw Down Your Arms (2005), Theology (2007), How About I Be Me (And You Be You?) (2012) y I’m Not Bossy, I´m the Boss (2014).

Identidad sexual, 4 matrimonios y 4 hijos y un luto

Sinead O´Connor se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos, Jake, Róisín, Shane y Yeshua. En 2000 se declaró lesbiana, pero tiempo después se retractó de sus palabras, argumentando que en un alto porcentaje era heterosexual.

La cantautora, que le contó a Oprah Winfrey que en 2003 había sido diagnosticada con trastorno bipolar, luchó gran parte de su vida contra la depresión y el consumo de sustancias, situaciones que decía, eran producto de la soledad. En enero del año pasado volvió a los titulares con una dolorosa noticia: el suicidio de su hijo Shane. El jovencito de 17 años, que tenía tendencias suicidas, escapó del instituto mental donde estaba recluido. A pesar de los angustiosos mensajes de su madre para que no atentara contra su vida, el muchacho fue encontrado muerto días después. Su último mensaje en redes se refirió a él. “He estado como una muerta viviente criatura de la noche desde entonces. Era el amor de mi vida, la luz de mi alma”.